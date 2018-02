James Rodríguez sufre una "lesión leve" y Bayern espera rápida recuperación

Múnich, Alemania

El jugador colombiano del Bayern de Múnich, James Rodríguez, sustituido en el minuto 44 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Besiktas el martes, sufre una lesión muscular "leve" y el club germano espera una rápida recuperación.



James "sufre unas molestias leves en la musculatura de su gemelo izquierdo", informó el campeón alemán en un comunicado.



Aunque el Bayern no precisó el tiempo de ausencia del centrocampista, aseguró que James "causará baja durante los próximos entrenamientos" y que el periodo de baja será "breve".



James se lesionó justo antes del descanso del partido que el Bayern ganó por 5-0 sobre el Besiktas.



Su entrenador Jupp Heynckes ya explicó tras el partido que "no es grave, creo".



"Serán unos días de parón. Las pruebas médicas lo determinarán este miércoles. No he sentido la puñalada brutal de un desgarro muscular, pero era mejor que saliera del campo", dijo.



James Rodríguez fue reemplazado en el minuto 44 por Arjen Robben, sin esperar a llegar al descanso, que estaba muy próximo.

