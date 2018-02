Diego Reyes y Rony Martínez podrían debutar en Concacaf

Tegucigalpa, Honduras

Los atacantes Rony Martínez y Diego Reyes se muestran tranquilos y ansiosos por disputar su primer partido en Concachampions. Los artilleros del Olimpia no han tenido la oportunidad de participar en este tipo de torneos.

Ambos jugadores podrán tener la oportunidad de jugar ante el New York Red Bull si así lo requiere el técnico colombiano Carlos Restrepo.

"Es mi primer torneo en Concacaf y siento que será una bonita experiencia por eso lucharemos para tratar de avanzar a la siguiente fase. La idea es anotar mi primer gol fuera del país y espero así sea", dijo Diego Reyes.

Le puede interesar: Wilson Palacios viajó con Olimpia a Costa Rica

Por su parte, Rony Martínez espera seguir por la ruta del gol tras anotar su primer gol ante la UPNFM con la camisa del Olimpia en la Liga Nacional.

"Es mi primer partido internacional y quiero aprovechar la oportunidad que me dé el técnico, tratar de hacer las cosas bien y no defraudar. Estoy tranquilo, no es la primera vez que voy a salir, tengo mucha responsabilidad de hacer bien las cosas", indicó Martínez.

Una de las ventajas que pretenden aprovechar los jugadores de los Blancos es el poco ritmo de competencia que tiene el New York Red Bull que está en plena pretemporada en los Estados Unidos.

"Es difícil para un equipo porque cuando se hace pretemporada es diferente la forma de juego, las cargas físicas se sienten, nosotros venimos con más ritmo de competencia y es una leve ventaja que tenemos que aprovechar", indicó Diego Reyes.

Otros de los futbolistas de los Merengues que tendrá su oportunidad de jugar un partido de Concachampions League es el defensor Jonathan Paz que logró coronarse campeón con el Olimpia en el torneo de Concacaf League.

"Gracias a Dios pude jugar una final el año pasado en esa cancha contra el Santos de Guapilés y espero debutar en la Concachampions de la mejor manera", comentó Jonathan Paz.

De interés: Muere la mamá de Ramón Primitivo Maradiaga en Estados Unidos