El técnico de la Sub-17, José Valladares, está de "Pesca" en el Litoral Atlántico

El técnico de la Selección Sub 17, José Valladares, continúa observando jóvenes en todo el pais, con el objetivo de convocar trabajos de microciclos a los que muestren condiciones para formar parte de la H.



El trabajo de reclutamiento comenzó el fin de semana anterior en Juticalpa, luego siguio en Tocoa, Trujillo y Olanchito. Este martes concentró un grupo de 45 prospectos de los diferentes equipos de las ligas federadas José Henriquez Garcí y Dionisio de Herrera, respectivamente.

"Estamos observando jóvenes, es parte de mi trabajo quiero darles la oportunidad para que se muestren y después no digan que no venimos a La Ceiba, el talento del pais está a nivel nacional, le estamos dando la oportunidad de obseravrlo, el que califica se queda el que no lo seguiremos observando", explicó Valladres.



El proceso de la selección U-17 no se detiene de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial 2019 de la mano del profesor José Valladares, quien dio a conocer hace dos semanas la convocatoria preliminar de 30 futbolistas, sin embargo sigue viendo jóvenes de diferentes ciudades del país.



"Le pido a los jóvenes que luchen, que se motiven y esfuercen. Hago mucho énfasis en un gran problema que tiene el fútbol nacional y eso pasa también con los jugadores profesionales que quieren quitarle el silbato al árbitro, no lo dejan que pite, el árbitro nunca les quita lea pelota, dejan de jugar para dedicarse a reclamarle al árbitro, eso lo quiero eliminar del fútbol nacional a través de estos jóvenes que son el futuro", reiteró.



Valladares continúa con su gira este miércoles en Tela, El progreso , Puerto Cortés y San Pedro Sula. Finaliza el jueves en Siguatepeque y Tegucigalpa, según confirmó el triple mundialista.

