Donis Escober será titular en los dos juegos de Concacachampions

Tegucigalpa, Honduras

Después de mantener una constante alternancia en la portería merengue en el torneo de la Liga Nacional, la situación será distinta en la Concachampions.



Y es que ya ha quedado claro que para estos dos juegos ante el New York Red Bulls, el titular será el experimentado Donis Escober.



"Va abrir Donis Escober, está seguro, bien de salud. El profe tiró por el lado de la experiencia y era lo más lógico para este partido. Si no pasa nada, Donis será titular en los dos partidos", indicó Marcelo Scalessie.



Y aseguró que: "Hay cosas que la experiencia no se puede contagiar, se va adquiriendo. Donis la tiene y en ese sentido el profesor por esp prefirió a Donis".



Desde el punto de vista de Scalessie, el meta Donis Escober tiene en su espalda. "Son 20 años de carrera, muchos campeonatos, Concachampions y yo creo que es el indicado. No quiere obviar el trabajo que ha hecho Menjívar durante el campeonato, pero el profe se decantó por Donis".



En lo que corresponde a las cualidades. "Es un arquero de experiencia, juega rápido, las transiciones son rápidas, tiene una buena pegada y sobre todo dirige muy bien a la defensa. Todo eso se vio para tomar una decisión".



Mientras que sobre el peligro del juego aéreo que realiza el equipo norteamericano. "Es una de las cualidades del Red Bulls el juego aéreo, sabemos que tienen unos cuántos extranjeros y sabemos que al salir de casa será un partido vibrante", finalizó.

