Ramón Maradiaga: "Tenemos que tomar precauciones para no empezar a justificarnos"

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador del Juticalpa, Ramón "Primitivo" Maradiga se refirió al difícil partido que tendrá que enfrentar contra Marathón, juego reprogramado correspondiente a la cuarta jornada del torneo Clausura.

"Estamos conscientes de lo que vamos a tener enfrente y vamos a esperar que haya una buena respuesta tal y como se hizo ante Real España, conscientes también que son características totalmente diferentes entre España y Marathón. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder alcanzar esos tres puntos que son muy importantes", dijo.



"Marathón tiene un fútbol más directo, siempre buscando un hombre en punta como es el caso de Arboleda, con jugadores muy rápidos por los extremos y que ha tenido una característica que la ha dado buenos resultados tanto de visita como de local. En ese caso tenemos que tener todas las precauciones y de esa manera no empezar a justificarnos", expresó Maradiaga.



Primi fue claro en cuanto al modelo de juego que quiere implementar en el equipo "canechero" y ya empezó a inculcarles esta idea a sus jugadores. "A los jugadores les dijimos que vamos a tratar de manejar un estilo que ellos sepan entenderlo de la mejor manera posible, que si va a existir una variante será más que todo en el sistema y no en la forma de juego. Esto es algo que tratamos de inculcar porque siento que uno en la vida no tiene que tener doble cara".

El estratega hondureño es consciente de la situación en que se encuentra el club en este torneo y sabe que tendrán que trabajar fuerte para lograr los objetivos que se han propuesto."Queremos tratar de acumular la mayor cantidad de puntos, les hicimos énfasis a los jugadores que estamos a seis puntos de los que están metidos en tabla de clasificación y también estamos a ocho puntos de la zona de descenso. La idea es multiplicar en uno para poder llegar a los más alto y en el otro buscar un tipo de multiplicación que nos lleve a retirarnos de la zona de descenso que es una de las condiciones por la cual hay que tener mucha atención".