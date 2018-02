Motagua voló a Texas: Los Azules llevaron a Omar Elvir quien está recuperado

Tegucigalpa, Honduras

Motagua viajó a Estados Unidos confiado que hará un buen papel en la Champions de Concacaf.



El Ciclón llevó a sus mejores hombres y espera que el miércoles en EEUU puedan obtener un resultado positivo.

Diego Vazquez aseguró que no le asusta el Xolos y que tratará de plantear un buen partido para ir con posibilidades a México.



El Tijuana posee un equipo que es mucho más caro que el Motagua. "No siempre gana el más poderoso sino el que más pelea" aseguró el DT.

Sobre Diego Cocca el técnico que dirige a la Perrera, resaltó que "Fui compañero de Cocca, compartimos el mismo técnico en las inferiores de River y jugamos algún partido aunque él es año 72, seguramente ni se ha de acordar de eso pero cuando le diga la gente que tenemos eso en común seguramente lo recordará".

Motagua es el actual líder de la Liga Nacional y llega con mucha inspiración al torneo de la Concacaf.

"Llegamos con buen ánimo y si se quiere decir en la parte mental llegamos muy bien esperando hacer un buen papel".

"Es lo que digo que ganará el que mejor pelee y nosotros estamos pelear de la mejor forma, ese es el arte de la guerra".

Motagua no tiene tanta experiencia en torneos internacionales y no le teme al fracaso. En la Champions pasada ganaron dos partidos y empataron uno contra el América. "Vamos a jugar de la misma manera que enfrentamos la Champions pasada.



Aunque no clasificamos hicimos una buena cantidad de puntos, estuvimos cerca de ganarle al América en Tegucigalpa. Fuimos el equipo de Centroamérica que más puntos hizo en el torneo y esperamos ser competitivos.

Queremos pasar sobre Xolos" destacó Diego. "Seguramente haremos un cambio de sistema durante el encuentro pero nosotros no cambiamos mucho".

Motagua se las jugará con sus mejores hombres ante Tijuana. "Llevamos a todos porque todos están disponibles. Recuperamos a Carlos Discua, Omar Elvir solo ha jugado en reservas y viene de una lesión complicada, volvió a recaer y está volviendo a entrar en ritmo".

Hablando del rival, La Barbie comentó que "Tiene a grandes jugadores como a Pablo Aguilar, Valenzuela, poseen laterales que son rápidos, Iturbe que viene de la Roma. Jugadores que son estrellas y por eso cuestan lo que cuestan pero con las armas que tenemos vamos a tratar de ser competitivos".

Los que viajaron

Jonathan Rougier

Harold Fonseca

Marcelo Pereira

Juan P Montes

Denil Maldonado

Wilmer Crisanto

Omar Elvir

Kevin López

Klifox Bernárdez

Félix Crisanto

Héctor Castellanos

Reynieri Mayorquín

Marcelo Santos

Germán Mayenfisch

Carlos Discua

Marco Vega

Rubilio Castillo

Javier Estupiñán

Erick Andino

El itinerario de Motagua

Martes 20

Reconocimiento del HEB Park a las 7:00 PM

Miércoles 21

Partido contra Xolos

Jueves 22 y Viernes 23

Entrenamientos en Edimburg

Sábado 24

Partido amistoso contra Toros de la USL a las 7:00 PM

Domingo 25

Trabajo regenerativo y viaje a Tijuana, México.