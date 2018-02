Patricio Negreira: "Es una cancha brava"  

Tegucigalpa, Honduras

Patricio Negreira el PF de Motagua aseguró que hay algo que sí le preocupa en este momento y es la cancha del estadio Caliente, donde jugarán la próxima semana contra los Xolos de Tijuana.



El PF ha estado investigando todo lo que se relaciona con Tijuana, desde el clima, la cancha, hoteles de concentración etc...



"La temperatura en Tijuana está fría en este momento, un poquito más helado que en Tegucigalpa, así como estuvo aquí en diciembre pasado. Es un clima lindo fresco templado apto para el fútbol" dijo Negreira.



Lo que le genera dudas al Pato es el estado de la cancha Caliente.

"La cancha es brava, muy parecida a la de El Birichiche, ya tiene bastante rodaje y está bastante gastada. Ya vimos la caída que tuvo Gustavo Bou en la que se lastimó muy fuerte la rodilla. Es una cancha brava que Xolos maneja bien pero vamos a adaptarnos lo más rápido posible" comentó.



Motagua jugará entre comillas de local en Estados Unidos porque el juego de ida fue montado en la Unión Americana donde seguramente el Ciclón contará con poca asistencia de sus hinchas y en su mayoría serán mexicanos.



"La mesa está servida para que juguemos y no dejamos de soñar con que haremos una buena presentación. Estamos claros que en Texas estamos cediendo mucho terreno por la localía, hay que afrontar esto como está. Creo que en Miami hubiese sido diferente pero eso lo maneja la directiva".



Reacciones de jugadores

Carlos Discua

"Vamos muy ilusionados con hacer un buen partido en Estados Unidos, creo que esto es una linda oportunidad poner en alto el nombre de Motagua".



Erick Andino

"Creo que Motagua atraviesa un gran momento en la Liga y debemos hacer una participación muy digna en este torneo internacional".



Wilmer Crisanto

"Hay que soñar con la clasificación. Somos 11 contra 11 aunque ellos son un equipo más fuerte económicamente en la cancha estamos parejos".



Harold Fonseca

"Motagua tiene jugadores experimentados, no tienen porque temblarnos las piernas en este partido. Hay que hacer un papel decoroso en la Champions".



