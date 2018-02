Casagrande: "Neymar no tiene la calidad de Messi, Maradona o Cristiano Ronaldo"

Madrid, España

El exdelantero de la Selección de Brasil, Walter Casagrande, criticó a Neymar luego de la participación del atacante con el PSG ante el Real Madrid en el Bernabéu.

"Me incomoda que la mayoría de los aficionados y de los medios sigan dando palmaditas en la espalda a Neymar. Demostró varias veces comportamientos no apropiados en un colectivo", dijo el exfutbolista, tras el juego de Ney en la ida de los octavos de Champions League.

Casagrande también afirmó que "ahora hablan de llevarlo a otro lado porque no combina bien con Cavani. Estamos creando un monstruo y el problema es que algunos lo consideran un genio".



Su crítica fue más allá y dijo que "Neymar no tiene la calidad de Messi, Maradona o Cristiano Ronaldo, que pueden o podían resolver un partido en cualquier momento".



Neymar padre no tardó en defender a su hijo: "En el universo del fútbol conocemos muchas personas que se comportan como buitres; aprovechan una derrota o una batalla perdida, para atacar y alimentar sus egos como buitres que se alimentan de carnaza".