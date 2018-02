Polémica en Inglaterra por sensual baile de Álvaro Morata con su esposa

Londres, Inglaterra

El delantero español Álvaro Morata se encuentra en el ojo del huracán en Inglaterra luego de que su esposa Alice Campello subiera un video donde aparecen bailando en su casa de habitación.

Las críticas al futbolista no son tanto por el sensual baile con su pareja, sino porque hace un mes se encuentra inactivo por una lesión en la espalda, sin embargo, en el material audiovisual sale cargando a Campello.

Esto no ha pasado desapercibido por los aficionados del Chelsea, quienes han considerado la acción como una falta de respeto para el equipo que le paga su sueldo para que se recupere, mientras él pone en riesgo, nuevamente, su estado físico.

El entrenador del equipo inglés, Antonio Conte, mostró su preocupación el pasado viernes por la lesión en la espalda del futbolista al sostener que podría estar fuera de las canchas "un día, un mes o toda la temporada".

Por su parte, Morata salió al paso y dijo que el material publicado "es un video antiguo. No estoy lesionado, estoy ok para el partido de mañana. Muchas críticas pero no hay ningún problema".

El video fue borrado por la esposa del futbolista de las redes sociales, sin embargo, este ya se había hecho viral.

