Real España padece de campeonitis aguda

Tegucigalpa, Honduras



Esa Realeza que hace menos de dos meses se consagraba en lo más alto del fútbol hondureño y brindaba por su doceava copa, en este arranque de 2018 se ha visto contaminada por el conocido virus del “campeonistis” y hoy padece una auténtica malaria.

Y es que como si de fuerza de gravedad se tratara, Real España se ha venido en picada después de que tocara el cielo con las manos en diciembre.

Ser séptimo, estar a un punto de los coleros y encadenar cinco juegos sin ganar reflejan que el equipo de Martín García atraviesa horas muy bajas...

“Sin duda que estamos preocupados, los resultados no son los que esperábamos, pero estamos con la confianza y con el trabajo del grupo para revertir la situación. Ocupamos más agresividad, hemos tenido buenos momentos, pero no reflejamos lo que trabajamos durante la semana”, reconoció ayer el asistente técnico, Rafael Cánovas.



Casi un mes sin ganar

Desde aquella única victoria el pasado 20 de enero en la fecha 1 ante Vida, la Máquina acumula tres empates y dos pérdidas en sus últimos cinco partidos.

“Las celebraciones siempre conllevan momentos de distensión que rompen los moldes de concentración y estímulo propios de la competencia. Pese a obtener el título, Real España debió reforzar su plantilla para fortalecer su objetivo de sumar otro lauro (solo Clinton Arzú aparece como nueva figura)”. Desde los potentes micrófonos de HRN, Julio Núñez expuso dos de las posibles causas de la crisis del campeón. “Un restante aspecto a considerar está relacionado con la convivencia armónica que debe existir entre todos los involucrados en un proyecto; la identificación y lazos estrechos que los aurinegros reflejaron en la parte final del Apertura, no se visualiza con claridad en estas primeras instancias del Clausura”, apunta el creador de la frase “Aguanta Corazón”.



Solo tres goles marcados

Su pírrico rendimiento del 33.33 por ciento (6 de 18 puntos) se ve “condimentado” por otros ingredientes: Con tres goles anotados es junto Real Sociedad el que menos anota y con un triunfo es de los que menos ganan en el certamen.

“Nos falta concretar más en las jugadas para hacer los goles. Estamos preocupados porque somos los campeones, pero vamos a buscar levantarnos porque tenemos un gran plantel”, reflexionó el delantero ángel Tejeda.

El pésimo seguramente tiene que ver con las lesiones de Mario Martínez, Domingo Zalazar y Cristhian Altamirano, al igual que el bajo nivel de jugadores como Edder Delgado, Jhow Benavídez y Darixon Vuelto -un gol de penal-.

“Darixon no ha tenido el mismo rendimiento del torneo pasado; son chicos jóvenes y cuando se habla del traspaso a una liga importante (podría ir a la MLS), puede que le cambie la mentalidad, pero lo enfocamos en que se concentre en el España porque lo necesitamos”, dijo el Tato. Mañana, a las 3:00 de la tarde en Tocoa, la Máquina buscará reenderezar el rumbo.

“Sé que el España que queremos ver no está lejos. Confiamos en que Tato encontrará la solución a esto. El torneo todavía está crudo, hemos estado en peores situaciones y hemos salido a flote. Podemos hacer cualquier cosa, menos dejar de apoyar. Recordemos que todavía somos los Campeones y los objetivos no han cambiado”, dijo el presidente Elías Burbara.





Resultados Torneo Clausura



Real España 1 - 0 Vida

Honduras EP 1 - 1 Real España

Real España 0 - 0 Motagua

Marathón 1 - 1 Real España

Real España 0 - 1 UPNFM

Real España 0 - 1 Olimpia