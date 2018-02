Horario de los partidos de octavos de final de la Champions League

París, Francia

Para las grandes potencias europeas, la temporada comienza de verdad ahora, o casi. Los octavos de final de la Liga de Campeones se abren esta semana con dos duelos estelares: Juventus-Tottenham el martes y, sobre todo, Real Madrid-PSG el miércoles.



- La 'Vecchia Signora' ante la ambición -



Finalista en 2015 y 2017, campeón en 1985 y 1996, la Juventus es un clásico de la competición, aunque hace más de dos décadas que no saborea el trofeo. El club italiano disputará el martes su noveno octavos de final desde la temporada 2003-2004.



En la portería, Gianluigi Buffon, que a sus 40 años sigue soñando con ganar la Liga de Campeones, uno de los pocos títulos que faltan en su palmarés.



La Juventus terminó la fase de grupos en segunda posición por detrás del Barcelona, tras una dura derrota 3-0 en el Camp Nou.



Enfrente estará un Tottenham ambicioso, liderado por Harry Kane, la sensación de la Premier League con 23 goles. Los Spurs además dejaron su huella en la fase de grupos empatando y ganando en sus dos enfrentamientos ante el poderoso Real Madrid.



Su principal carencia es la falta de experiencia en las eliminatorias: El club de Londres ha disputado únicamente un octavos de final, ganado ante el Milan en el curso 2010-2011.



"Hacemos un trabajo fantástico, es un periodo clave", subrayó el técnico de los Spurs, Mauricio Pochettino, tras el triunfo 1-0 del sábado ante el Arsenal con un tanto de Kane.

- CR7 contra Neymar -



Neymar, que dejó el Barcelona para convertirse en el líder del París SG en su sueño de conquistar la Champions, se enfrenta a Cristiano Ronaldo y al Real Madrid, gran dominador de la competición con tres de los últimos títulos en su palmarés, incluyendo los dos últimos.



El PSG 'versión catarí' no ha pasado de los cuartos de final en el último lustro. Pero Neymar amenaza a un equipo blanco irreconocible en España -muy lejos del Barcelona en Liga y en Copa ya eliminado- pero que siempre es peligroso en su competición preferida.



Ronaldo, que también vivió en las competiciones nacionales una sequía goleadora, parece haber recuperado el apetito, después de lograr el sábado un triplete frente a la Real Sociedad (5-2).



"A veces las cosas no salen como nos gustarían, pero la experiencia me ha enseñado que hay que seguir trabajando duro para alcanzar nuestros objetivos", señaló Ronaldo este lunes.



En cambio el PSG domina con autoridad el campeonato francés, pero el técnico Unai Emery sabe que su futuro depende únicamente de la Champions.



"Ese mito de la Champions despierta mucha ansiedad en el hincha y en el futbolista que llega a París", reconoció este lunes Edinson Cavani sobre el objetivo marcado por los propietarios del club.



- City, favorito ante el Basilea -



En los otros partidos de esta semana el Manchester City, gran dominador de la Premier League, es el gran favorito ante el Basilea, al que se enfrenta el martes en Suiza.



Además el Oporto recibe al Liverpool el miércoles. Los Reds se presentan en octavos con una delantera muy afinada, formada por el egipcio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Firmino, que han minimizado los daños de la salida al Barcelona de otro carioca, Philippe Coutinho.



Los otros partidos de ida de octavos se disputan el 20 y el 21 de febrero, con un duelo estelar entre el Chelsea y el Barcelona. Además se juegan el Bayern Múnich-Besiktas, Shakhtar Donetsk-Roma y Sevilla-Manchester United.



Los duelo de vuelta están previstos el 6-7 de marzo y el 13-14 del mismo mes.

Partidos de ida de los octavos de final:



*Martes (1:45 PM)



Juventus (ITA) - Tottenham (ENG)



Basilea (SUI) - Manchester City (ENG)



*Miércoles (1:45 PM)



Oporto (POR) - Liverpool (ENG)



Real Madrid (ESP) - Paris SG (FRA)



**(partidos de vuelta, 6 y 7 de marzo)



*Martes 20 febrero (1:45 PM)



Bayern Múnich (GER) - Besiktas (TUR)



Chelsea (ENG) - Barcelona (ESP)



*Miércoles 21 febrero (1: 45 PM)



Shakhtar Donetsk (UKR) - Roma (ITA)



Sevilla (ESP) - Manchester United (ENG)



**(partidos de vuelta, 13 y 14 de marzo)