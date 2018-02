Exjugador de la selección de Inglaterra sufrió abuso sexual cuando era niño

Londres, Inglaterra

El exjugador de la selección de Inglaterra, Kieron Dyer, reveló este sábado que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 11 años de edad.

De acuerdo el deportistas, de 39 años, su madre trabajaba los viernes en la noche por lo que lo dejaba en la casa de su abuela, donde también vivía el hermano de la mujer, llamado Kenny.

Sin embargo, una noche se quedó dormido en el regazo de su tío abuelo y minutos después se despertó al sentir que el hombre metía la mano por debajo de su pantalón. "No quería abrir los ojos. Me congelé, me quedé petrificado, no sabía qué hacer", expresó.

De interés: Presidente de un club paraguayo mantuvo intimidad con uno de sus jugadores

"Me decía que lo dejara terminar lo que estaba haciendo, parecía que estaba en trance. Me decía que me iba a comprar muchos chocolates. Me bajó los pantalones hasta los tobillos. Yo sabía que estaba haciendo algo que estaba muy mal, pero estaba paralizado. No me podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada", recordó Dyer.

"Después agachó la cabeza hacia mi regazo y comenzó a practicarme sexo oral. Yo estaba aterrado. Es como cuando tenés una de esas pesadillas en las que no podés gritar. De alguna manera logré alejarlo y me subí los pantalones. Él me dijo: 'No le cuentes a nadie, es nuestro secreto'", relató.

Tras el hecho, el jugador dijo que llamó a su mamá para contarle lo que había pasado, no obstante, en plena llamada el hombre se le acercó y le dijo que guardara silencio poniéndose el dedo en la boca.

Asimismo, Kieron Dyer justificó que tampoco le contó a su padre, porque tenía miedo que asesinara a su abusador y pasara el resto de su vida en una cárcel.

"Me cuesta mirar a los ojos a la gente. Me siento avergonzado, tengo problemas para confiar, no quiero que las personas vean mis ojos, no quiero que me vean vulnerable", admitió.

El exseleccionado ingles reveló los acontecimientos en una entrevista brindada al diario Daily Mail.

Le puede interesar: Luis Buba llega a Honduras a tramitar la visa de trabajo