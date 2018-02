Mbappé y el Real Madrid, una historia de amor imposible  

'El PSG es el equipo de mi ciudad. Es como si un niño madrileño del Madrid tiene la oportunidad de jugar en su equipo y se va a otra parte, a otro país. No, no, yo quería jugar en el PSG y estoy muy contento por ahora de cómo se están sucediendo las cosas', afirmó el jugador. Foto: AFP

París, Francia

¿Y si Kylian Mbappé hubiera fichado en la pretemporada por el Real Madrid y no por el París Saint-Germain? Al menos en dos ocasiones, el equipo español intentó en serio hacerse con el joven diamante francés, que prefirió sin embargo seguir en su país.



La escena tuvo lugar a finales de marzo, cuando Francia y España se enfrentaron en un amistoso en el Stade de France, con triunfo para la Roja por 2 a 0. Mbappé había debutado unos días antes con el primer equipo de los Bleus, después de asombrar a toda Europa en la Liga de Campeones con el Mónaco, y la prensa española especulaba ya con un interés de sus grandes equipos por ese joven de entonces 18 años.



"¿Quieres jugar en el Real Madrid?", le preguntó entonces un periodista español, después de aquel partido.



Mbappé eludió como pudo dar una respuesta clarificadora: "Hoy estoy en el Mónaco. El Real Madrid, ya se verá más adelante".



Unos meses más tarde y con el título de campeón de la Ligue 1 con el Mónaco, la prensa española dio por momentos por cerrado el fichaje de Mbappé por el Real Madrid.



Según la prensa, el equipo de Florentino Pérez llegó a ofrecer la misma suma que el París Saint-Germain (180 millones de euros), pero el jugador, quizás por temor a verse ensombrecido por el tridente ofensivo de la 'BBC' (Benzema-Bale-Cristiano), optó finalmente por ir a la ciudad de la Torre Eiffel, tanto por motivos deportivos como personales.



- "Eso es pasado" -

"Hubo muchos rumores de traspaso sobre mí y es verdad que hablamos con los dirigentes del Real, pero ahora eso es pasado", reconocía a finales de diciembre Mbappé en una entrevista con el diario deportivo Marca.



"El PSG es el equipo de mi ciudad. Es como si un niño madrileño del Madrid tiene la oportunidad de jugar en su equipo y se va a otra parte, a otro país. No, no, yo quería jugar en el PSG y estoy muy contento por ahora de cómo se están sucediendo las cosas", afirmó entonces.



El miércoles, Mbappé puede pisar por primera vez el césped del Santiago Bernabéu como jugador, pero no será su primera toma de contacto con las instalaciones del Real Madrid.



Cuando tenía apenas 10 años, su sueño era jugar en el Real Madrid.



"Le decíamos que le íbamos a regalar entradas para el Real", recuerda Alain Mboma, un íntimo de la familia, en un documental de L'Équipe TV emitido en noviembre. Y el pequeño Kylian les respondía: "Algún día seré yo el que os lleve a ver al Real Madrid".



- Cristiano: su ídolo -

En 2012, Mbappé, con 14 años, llevó a toda su familia a visitar las instalaciones del club merengue. El Real Madrid estaba ya interesado en ese niño, que fue invitado por el mismísimo Zinedine Zidane, que entonces formaba parte de la dirección del club.



"Pudo haber firmado por el Real Madrid. No se hizo", admitió la pasada temporada Zidane, actualmente entrenador del primer equipo blanco, al que ha guiado a dos títulos seguidos en la Liga de Campeones.



Entonces Mbappé y su familia optaron poco después por entrar en las estructuras de formación de Mónaco, manteniendo un entorno más familiar para el adolescente.



En aquella visita a Madrid, Mbappé pudo saludar y fotografiarse con el que era su gran ídolo, Cristiano Ronaldo, en una imagen que con el tiempo ha adquirido un significado especial.



"Es un ídolo de mi infancia y fue bonito conocerle cuando visité Valdebebas. Pero yo soy un competidor, una persona competitiva, que lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Así que poco importa quién esté enfrente nuestra, lo que queremos es ganar. Le adoré cuando era pequeño, pero eso se acabó. Ahora voy al Bernabéu a jugar y a ganar", avisó en esa entrevista con Marca de diciembre.

