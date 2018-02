Martín García: "No creo que Olimpia nos haya superado, fue un partido parejo"

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador del Real España, Martín García, asegura que Olimpia no fue más que su equipo esta noche, y que la única opción clara de gol fue el autogol que lo propinó Wilfredo Barahona en favor de los albos.

Además habló del futuro de Darixon Vuelto, afirmando que no sabe nada acerca de la "salida" del delantero al extranjero.



El juego:

"Sabíamos que iba a hacer un partido de un gol, son partidos muy disputados porque son clásicos, creo que tuvimos bastante tiempo la pelota, nos está faltando terminar la jugada mejor. A veces los equipos se cierran bien y creo que Olimpia hizo un partido ordenado".



Las dos derrotas consecutivas y expulsión

"Me gustaría saber por qué me expulsó, yel árbitro deja seguir el juego para favorecer no sé a quien, no entendía, yo le dije eso y ni siquiera me había dado cuenta que me había expulsado. El comisario me dijo que me fuera, y yo no entendía, solamente dije que era una falta para marcar tarjeta amarilla en una jugada a Guevara".



Expulsiones del cuerpo técnico

"Ya lo hablamos, y Rafa pidió disculpas, yo la verdad no sé porque me expulsaron, repito, solo reclamé la amarilla, quiero destacar el partido que hizo Selvin Guevara, le pegaron muchas veces, hay que felicitarlo, fue el mejor de nosotros hoy y eso que se fue muy golpeado. Pero no me gusta hablar mucho de los árbitros, no lo perdimos por él".

Darixon Vuelto

"El tema de eso, ya hace bastante tiempo que venimos conversando con él, no ha tenido el mismo rendimiento que tuvo el torneo pasado, son chicos jóvenes y cuando se habla del traspaso a una liga importante puede que le cambie la mentalidad, pero lo enfocamos en que se concentre en el Real España porque lo necesitamos. Yo no sé nada que se va, nadie me ha comunicado nada y si le sale algo para el futuro de su familia pues bienvenido sea para él".



Ausencia de Mingo, Cardozo y Mario

"El tema de Omar sabemos lo que significó no tenemos delantero de esas características, Tejeda hoy lo hizo bien, corrió, aguantó, pero todos los jugadores son diferentes. Altamirano también nos está haciendo falta. Hay que trabajar, es un golpe duro las dos derrotas consecutivas, nos pone mal pero hay que descansar y planificar el partido con Real Sociedad que será durísimo. No creo que Olimpia nos haya superado, fue un partido parejo, fue un autogol, las cosas no las tenemos a favor ahorita y hay que trabajar en eso".