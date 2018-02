Tottenham se lleva el derbi ante el Arsenal con gol de Kane (1-0)

Londres, Inglaterra

El Tottenham subió provisionalmente al tercer puesto de la Premier League inglesa tras salir victorioso del derbi contra el Arsenal (6º) por 1-0, en el partido que abrió la 27ª jornada.



El héroe de la tarde en Wembley fue Harry Kane, autor del único gol del partido en el minuto 49, cuando remató de cabeza un balón colgado al área por su compañero Ben Davies.



Es el 23º gol de Kane en esta liga inglesa, con lo que consolida su liderato en la tabla de máximos anotadores, ahora con dos dianas por encima del egipcio Mohamed Salah (Liverpool).



"Es el presente y el futuro", aplaudió a Kane su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino. "Es increíble lo que está consiguiendo, estoy muy orgulloso y contento por él", apuntó.



En la clasificación, los 'Spurs' se acercan a cuatro puntos del Mánchester United (2º), que el domingo visita al Newcastle (16º).



Con 52 unidades, el Tottenham, invicto en los últimos nueve partidos, subió dos posiciones y tiene ahora un punto más que el Liverpool (4º), que visita el domingo al Southampton (15º), y dos más que el Chelsea (5º), que el lunes recibirá en Stamford Bridge al colista West Bromwich.



"Ha sido una gran actuación del equipo y afortunadamente estuve ahí para poder marcar", festejó Kane tras la victoria.



Para el Arsenal, la derrota ante su vecino es grave. Con este octavo revés de la temporada, los hombres de Arsène Wenger siguen sextos y saben que terminarán la jornada, en el mejor de los casos, a seis puntos del cuarto lugar, que marca la 'zona Champions'.



El Arsenal vio cortada además su particular 'revolución', que tras la llegada de sus nuevos jugadores Pierre-Emerick Aubameyang y Henrikh Mkhitaryan parecía haber despertado el pasado sábado, con un 5-1 sobre el Everton.



-- Resultados de la 27ª jornada de la Premier League inglesa:



- Sábado:



Tottenham - Arsenal 1 - 0



(15h00 GMT) Stoke - Brighton and Hove Alb



Everton - Crystal Palace



West Ham - Watford



Swansea - Burnley



(17h30 GMT) Mánchester City - Leicester



- Domingo:



(12h00 GMT) Huddersfield Town - AFC Bournemouth



(14h15 GMT) Newcastle - Mánchester United



(16h30 GMT) Southampton - Liverpool



- Lunes:



(20h00 GMT) Chelsea - West Bromwich



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Mánchester City 69 26 22 3 1 74 19 55



2. Mánchester United 56 26 17 5 4 51 18 33



3. Tottenham 52 27 15 7 5 52 24 28



4. Liverpool 51 26 14 9 3 59 31 28



5. Chelsea 50 26 15 5 6 46 23 23



6. Arsenal 45 27 13 6 8 51 36 15



7. Burnley 36 26 9 9 8 21 23 -2



8. Leicester 35 26 9 8 9 38 35 3



9. AFC Bournemouth 31 26 8 7 11 30 37 -7



10. Everton 31 26 8 7 11 29 45 -16



11. Watford 30 26 8 6 12 37 45 -8



12. West Ham 27 26 6 9 11 32 46 -14



13. Brighton and Hove Alb 27 26 6 9 11 21 35 -14



14. Crystal Palace 27 26 6 9 11 24 39 -15



15. Southampton 26 26 5 11 10 28 38 -10



16. Newcastle 25 26 6 7 13 24 36 -12



17. Swansea 24 26 6 6 14 19 37 -18



18. Stoke 24 26 6 6 14 26 52 -26



19. Huddersfield Town 24 26 6 6 14 19 46 -27



20. West Bromwich 20 26 3 11 12 21 37 -16

