Javier Portillo: El fútbol es  de calidad y no de edad...

Es uno de los veteranos de la Liga Nacional, pero Javier Portillo corre mucho más que muchos cipotes de 20. ¿Cuál es el secreto del lateral?

Le dicen el Pulgarcito y es uno de esos carrileros que siempre ha destacado como titular en el equipo que lo contrata; a sus 36 años, Javier Portillo admite que todavía tiene mucho por recorrer.



Ejemplo a seguir...

“Todo lo he logrado porque he llevado mi vida de forma ordenada y porque también no he tenido lesiones graves”, comenzó diciendo el jugador que se crió en Cantarranas, Francisco Morazán.



El Enano acumula 13 años de carrera deportiva y, como si nada, la semana pasada le hizo un gol a Olimpia. “Toda mi carrera me he alimentado bien, no tengo vicios, no anduve mujereando ni trasnochando, ese es el consejo que le doy a los jóvenes; a veces cuando llega la fama uno tiende a perder el piso, pero es mejor que dejen esas cosas para cuando tengan 40 años, porque la vida útil del futbolista es muy corta”.



Y agregó, a manera de reconocimiento público: “Estoy agradecido con el preparador físico argentino Marcelo Emanuelles, quien me orientó sobre la vida después de las canchas, el entrenamiento invisible. La clave para rendir y ser constante está en el cuidado personal”.



A todo pulmón...

Luego, Javier Portillo repasó los nombres de los futbolistas que se retiraron y dejaron una huella en el deporte hondureño, tal como la quiere dejar plasmada él mismo en un futuro cercano.



“Mario Berríos es un gran jugador y tenía mucho fútbol por delante, pero las lesiones no lo dejaron continuar; Noel Valladares lo ganó todo y es un gran profesional del que aprendí muchísimo; otro que se retiró joven es Osman Chávez, que llegó al Congreso Nacional. La verdad no pienso en el retiro... quiero jugar hasta que no tenga fuerzas porque el fútbol es de calidad, no es de edad”.



-¿Quisieras volver a jugar en un equipo de los grandes?

-Ya no aspiro a equipos grandes, pero sé que tengo las puertas abiertas en los demás clubes. No tengo nada que envidiarle a ningún volante, lateral izquierdo o contención de la Primera División.



Una historia singular...

Javier Portillo debutó en el Valencia de Tegucigalpa y luego pasó por Hispano, Motagua, Vida, Olimpia, Juticalpa y Real España; actualmente vive una segunda etapa con el Rojo Vida para acumular 363 partidos jugados en la Liga Nacional.



“Siempre tuve bien claros mis objetivos y para cumplirlos tenía que sacrificarme. He estado en equipos grandes y pequeños y nunca me ha quedado grande la camisa, siempre he rendido y hasta me han salido algunos golitos de chiripa... ja, ja, ja. No, la verdad es que han sido pocos goles, pero de gran calidad”.



Y es que el Enano se ha caracterizado por mojar casi siempre ante sus ex. “He goleado a Vida, Real España, hace poco a Olimpia y a Motagua en dos clásicos... al único que nunca he goleado es a Juticalpa. ¿Mis mejores goles? Al Necaxa, Victoria y al Olimpia”, confesó el zurdo.



-¿Qué les podrías decir a los jóvenes que vienen comenzando su camino en el país?

-Les digo que el fútbol se ve bonito en la televisión, pero ya adentro es otra historia distinta. También tienen que saber que hay de todo en la viña del Señor: hay parranderos, buenas y malas personas. Uno de experimentado les tiene que explicar cómo llevar sus carreras para que no se mareen al debutar.



Y por qué no podría Javier Portillo romper el récord de 45 años del portero de Pachuca óscar el Conejo Pérez.