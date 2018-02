El Sevilla se deshace del Leganés para llegar a la final de Copa del Rey  

Madrid, España

El Sevilla ganó en su campo 2-0 al Leganés en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, convirtiéndose este miércoles en el primer finalista del torneo del KO, a la espera del duelo del jueves entre Barcelona y Valencia.



El argentino Joaquín Correa abrió el marcador al rematar a gol un centro del colombiano Luis Muriel (15) y sobre la campana Franco 'Mudo' Vázquez hizo el 2-0 al culminar una contra (89).



"Es una sensación muy bonita ser el primer clasificado para la final", afirmó tras el partido el técnico del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, afirmando que no tiene preferencia por el rival del duelo por el título.



El Sevilla, que en la ida había empatado 1-1 en Leganés, alcanzó este miércoles su novena final de Copa, tras un partido disputado, en el que el Leganés no pudo dar finalmente la sorpresa.



"Lo hemos intentado hasta el final pero no nos ha dado para pasar contra un gran rival", dijo el técnico del Leganés, Asier Garitano, en la rueda de prensa posterior al encuentro.



El 'Lega', que jugaba su primera semifinal de Copa tras dejar en la cuneta a Villarreal y Real Madrid, salió al césped del Sánchez Pizjuán a por el gol.

Correa calma al 'Lega'



Presionando y recuperando balones ante un Sevilla dedicado a la contención, el Leganés se acercó con más peligro en los primeros minutos.



A los 10 minutos, el delantero holandés Nordin Amrabat soltó un disparo que se fue demasiado alto, pero entonces llegó el tanto local.



Muriel se fue por la derecha hasta la línea de fondo para meter un pase atrás, donde Correa cerca del área sólo tuvo que empujar el balón para hacer el 1-0 (15).



El gol trajo algunos momentos de desconcierto entre los jugadores 'pepineros', que aprovechó el Sevilla para dar un paso adelante.



Con Banega organizando el juego, los locales llegaron más obligando al defensa Tito a sacar dos balones sobre la línea.



El zaguero primero sacó un disparo de Banega tras un nuevo pase de Muriel desde la línea de fondo (42) y después volvió a meter el pie para sacar un remate de cabeza de Sergio Escudero (45+1).



Tras el descanso, el Leganés, sin nada que perder, salió al ataque en busca del gol que, al menos, empatara la eliminatoria, frente a un Sevilla que trataba de tocar y tranquilizar el juego.



'Mudo' Váquez mata la eliminatoria



El 'Lega' recurrió a los pases largos y profundo intentando llegar pronto al área contraria buscando a Amrabat o Claudio Beauvue, muy activos en la delantera 'pepinera'.



En el 58, Rubén Pérez sacaba un disparo lejano que se fue fuera por poco rozando la escuadra sevillista.



Con el paso del tiempo y la aparición del cansancio, el Sevilla dio un pequeño atrás, esperando para salir al contraataque, aprovechando sus hombres de banda.



En una de estas llegadas, el internacional italiano nacido en Argentina Franco "Mudo" Váquez metió un balón desde la derecha para Pablo Sarabia que se sacó un duro disparo desde la frontal que atajó el meta Nereo Champagne.



El Leganés, por su parte, acabó buscando sus oportunidades en los últimos minutos con centros al área y buscando jugadas a balón parado, aunque el marcador ya no se movería.



Cuando parecía que el partido acabaría con el 1-0, Sandro Ramírez sorprendió a la contra y paso al 'Mudo' Vázquez que superó a Champagne con un disparo por la escuadra para acabar de matar la eliminatoria (89).



Tras esta victoria, el Sevilla, que jugó en 2016 su última final de Copa perdiendo ante el Barcelona (2-0), esperará a su rival por el trofeo que saldrá del duelo que disputarán el jueves el club azulgrana y el Valencia.