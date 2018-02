El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en busca de confianza antes del PSG

MADRID

El Real Madrid (4º) recibe el sábado a la Real Sociedad (14º) en la 23ª jornada de la Liga, en busca de una victoria balsámica antes de enfrentarse al PSG en 'Champions', mientras el líder Barcelona quiere dejar atrás su tropezón ante el Espanyol.



A cuatro días de su crucial encuentro de ida de octavos de final de la 'Champions' frente al PSG, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad, que intentar salir de la parte media-baja de la tabla clasificatoria.



Tras su empate ante el Levante el pasado fin de semana (2-2), un triunfo ante el equipo vasco en el estadio Santiago Bernabéu serviría para levantar la moral a un Real Madrid, que mira más a la Liga de Campeones, competición en la que es el actual doble campeón, como la última bala para salvar la temporada.



"Estamos disgustados con el resultado que estaba a nuestro favor", dijo el técnico Zinedine Zidane tras el partido, afirmando, no obstante, que "no estoy preocupado" por la fiabilidad del equipo de cara al PSG.



Cuarto clasificado, a 19 puntos del Barça, el Real Madrid tampoco puede permitirse muchos tropezones si no quiere perder su plaza entre los cuatro primeros puestos, que garantizan una plaza en la próxima Liga de Campeones.



Sólo dos puntos por detrás, el Villarreal (5º), que el sábado recibe al Alavés (16º), acecha un nuevo error blanco para arrebatarle la cuarta posición.



En la punta de la tabla, el Barcelona, tras su tropiezo del fin de semana pasado en el campo del Espanyol (1-1), recibe al Getafe (11º) con la idea de volver a ganar y seguir afirmando la cómoda ventaja que mantiene sobre sus dos más inmediatos perseguidores, Atlético de Madrid (2º) y Valencia (3º).



El Barça, que tendrá delante a un Getafe que mira hacia arriba con posibilidades de aspirar a los puestos europeos, podría llegar al encuentro como finalista de la Copa del Rey si este jueves pasa la eliminatoria contra el Valencia en la vuelta de semifinales (1-0 en la ida).



El Atlético de Madrid, que el domingo pasado se impuso al Valencia (1-0), visita al farolillo rojo, el Málaga, buscando recortar otros tres puntos a los azulgranas.



Los rojiblancos, que están a nueve puntos del líder liguero, no podrán contar para ese encuentro con Diego Godín, lesionado tras el golpe que recibió en la mandíbula en un choque con el portero del Valencia Neto el fin de semana, en el que perdió tres dientes.



El equipo 'che' recibe en el derbi al Levante (17º), que tras su empate con el Real Madrid el sábado pasado, busca seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso a segunda división, de los que solo le separan tres puntos.



-- Programa de la 23ª jornada de la Liga española (Horas GMT):



- Viernes:



(20h00) Athletic de Bilbao - Las Palmas



- Sábado:



(12h00) Villarreal - Alavés



(15h15) Málaga - Atlético de Madrid



(17h30) Leganés - Eibar



(19h45) Real Madrid - Real Sociedad



- Domingo:



(11h00) Sevilla FC - Girona



(15h15) FC Barcelona - Getafe



(17h30) Celta - Espanyol



(19h45) Valencia - Levante



- Lunes:



(20h00) Deportivo de La Coruña - Betis



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Barcelona 58 22 18 4 0 60 11 49



2. Atlético de Madrid 49 22 14 7 1 33 9 24



3. Valencia 40 22 12 4 6 42 26 16



4. Real Madrid 39 21 11 6 4 45 21 24



5. Villarreal 37 22 11 4 7 33 26 7



6. Sevilla 33 22 10 3 9 28 34 -6



7. Eibar 32 22 9 5 8 31 34 -3



8. Celta 31 22 9 4 9 39 32 7



9. Girona 31 22 8 7 7 31 29 2



10. Betis 30 22 9 3 10 37 45 -8



11. Getafe 29 22 7 8 7 26 21 5



12. Leganés 29 21 8 5 8 20 21 -1



13. Athletic 27 22 6 9 7 24 25 -1



14. Real Sociedad 26 22 7 5 10 41 40 1



15. Espanyol 25 22 6 7 9 19 29 -10



16. Alavés 22 22 7 1 14 19 32 -13



17. Levante 20 22 3 11 8 20 32 -12



18. Deportivo 17 22 4 5 13 24 51 -27



19. Las Palmas 17 22 5 2 15 17 50 -33



20. Málaga 13 22 3 4 15 14 35 -21



