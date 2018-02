Marathón denuncia que árbitro Óscar Moncada llegó indispuesto al clásico

Peña además contó que antes del partido contra Real España ellos le dieron trato especial a Óscar Moncada, pero que éste no les aceptó ni una merienda. (Foto: El Heraldo Honduras/ Noticias Honduras hoy)

San Pedro Sula, Honduras

Rolin Peña, gerente deportivo de Marathón, dejó claro que Héctor Vargas seguirá en los verdes "el tiempo que él quiera seguir en el equipo".



El directivo salió al paso a las declaraciones del argentino quien dijo que estaba dispuesto a irse de los verdolagas luego de las constantes polémicas arbitrales.



Peña además contó que antes del partido contra Real España ellos le dieron trato especial a Óscar Moncada, central de dicho encuentro, pero que éste no les aceptó ni una merienda que ellos le dieron a su arribo.



¿Qué opinión tiene tres días después del clásico?

Dentro del estadio la policía hizo un gran trabajo, después otro tipo de medida que se tomen en las afueras ya es otra situación, en ese sentido agradecemos el trabajo, lo que sucede es que en algún momento cuando las decisiones de un árbitro empiezan a calentar a la afición, tampoco voy a decir que por eso empatamos el juego, pero no deja de crear un mal ambiente.

Hicimos un buen partido, lamentamos una decisión que a mi criterio no era falta, el central dice que no y el línea que sí.

Esperamos que no sea una persecusión contra Marathón, contra Vargas, contra Rolin Peña o contra la institución porque aquí se está trabajando honestamente con mucho sacrificio.



Vargas ha dicho que de lo incertado en el acta arbitral el insulto no lo hizo...

Sí, tiende a perderse la objetividad cuando se emiten juicios, cuando se vienen indispuesto como lo hizo el señor Moncada. De entrada quisimos darle todas las cortesías como se las dan en Concacaf, los fueron a recibir al estacionamiento, lo llevaron al camerino, le cargaron su indimentaria, le recibieron con una merienda a la cual en un malestar dijo que no aceptaba.

Tiene el derecho a decir que no, pero cuando lo hace de mala forma como que lo hace indispuesto, esas cosas en el útbol no se valen.



¿El caso de Rebollar le puede calar en el Marathón?

Esa pregunta se la deben hacer a él. Debe salir al paso para decir qué pasa. O estamos equivocados nosotros o está equivocado él, yo lo que le digo es que al denunciarlos sabíamos que podíamos tener represalias, ojalá que nosotros seamos los equivocados, pero las decisiones nos señalan otro tipo de cosas.



Vargas dice que está dispuesto a irse si es contra él. ¿Tiene el respaldo de la directiva?

A todos nos dan ganas de irnos cuando se dan este tipo de situaciones. Aquí todos queremos ir cuando el trabajo de la semana.

Yo lo entiendo, aquí no tengo ni que decirlo, tiene el respaldo de la directiva. Sabe que él va estar hasta el día que él lo decida. Seguimos alegres por el trabajo que ha hecho, no ha sido fácil la transición.