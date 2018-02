Diego Vázquez: "Olimpia tiene muy buenos elementos"

Tegucigalpa, Honduras

En Motagua afinan detalles de cara al clásico capitalino. Diego Vázquez ni quiere ceder la punta del torneo y tiene bien estudiado al Olimpia, asegura que lo sucedido en el pasado no dicta lo que ahora puede suceder.



"Olimpia tiene muy buenos elementos que recién llegan al equipo y se están adaptando pero bueno hacemos mucho hincapié en lo nuestro, en la medida que fortalezcamos nuestra forma de juego seguiremos creciendo. Vi el partido de ayer y los anteriores, por algo están allí arriba peleando, es un clásico y un partido difícil, acá no tiene que ver nada del pasado pues los nombres son diferentes".



La "Barbie" asegura que pueden haber sorpresas en el 11 en relación a las alineaciones de partidos pasados, el objetivo sigue siendo el mismo en el nido; primer lugar.



"Cuando uno juega bien y hace excelentes partidos se va acercando al objetivo que es el primer lugar, hemos ido rotando algunos jugadores por el desgaste de jugar seguido. Todos los jugadores tienen posibilidades de salir de titular, veremos los que se adaptan mejor".



La sorpresa sería el retorno de Harold Fonseca pues Vázquez adelantó que habrá rotación de arqueros y este domingo se confirmaría dicha determinación.



"Harold tuvo buen rendimiento y si los dos tienen buen rendimiento entonces por un tiempo quizá los alternemos, tomaremos una decisión con respecto a eso aunque no me guste ni me parece ideal pero si los dos están teniendo buen rendimiento seguramente los alternemos".

Sobre Liga de Campeones

En el nido ya entrenan con el balón Nike que se usará en la Liga de Campeones de Concacaf, esférico que Vázquez pidió.



"Obviamente que los vemos pero no es algo que todavía hagamos mucho hincapié, los balones sí los pedí yo anticipadamente para adaptarnos y que no llegue la semana del partido sin que sea un elemento desconocido".



Con respecto al HEB Park de Edinburg, Texas, sede del duelo ante Xolos, el argentino aseguró que fue una decisión que no pasó por él.



"Eso fue algo que no pudimos manejar nosotros, fue algo de la Concacaf que debíamos jugar fuera del país, lo de la sede hubo acercamientos con varios lugares y bueno se decidió que esa era la mejor".