Borussia Dortmund sin Aubameyang abre la jornada de Bundesliga contra el Colonia  

Bernlín, Alemania

El Borussia Dortmund, ahora sin su delantero estrella Pierre-Emerick Aubameyang, fichado por el Arsenal, juega el viernes en Colonia, farolillo rojo de la Bundesliga, en la 21ª jornada del campeonato alemán.



"Está bien que se haya terminado este asunto porque ha ocupado demasiado espacio", declaró este jueves el técnico del Borussia, Peter Stöger, respecto a las idas y venidas del traspaso de Aubameyang.



"Ya no puede servirnos de coartada para escondernos", añadió el entrenador del Dortmund al rotativo Bild, en alusión al escaso rendimiento del equipo.



El nuevo fichaje, el belga Michy Batshuayi, cuyo traspaso desde el Chelsea se decidió en las últimas horas del mercado de enero, podría ya debutar el viernes en Colonia: "está en plena forma y ha estado entrenando", precisó Stöger.



No obstante, va a ser difícil compensar la salida de Aubameyang: el internacional gabonés fue el mejor goleador de la Bundesliga la temporada pasada (31 goles) y ya había marcado 13 en esta campaña.



El partido contra el Colonia supondrá un reencuentro de Peter Stöger con el club que lo despidió en diciembre, cuando el equipo no había sumado más que cuatro puntos en 14 jornadas.



El colonia, pese a ser el farolillo rojo, será un difícil contrincante. Bajo la dirección de su nuevo entrenador Stefan Ruthenbeck, los renanos acaban de ganar 10 puntos en sus últimos cuatro partidos y sueñan con la salvación para seguir entre la élite.



El ambiente es diferente en Dortmund, que vegeta en el sexto puesto, a 19 puntos del líder, el Bayern de Múnich, y a tres unidades de la cuarta plaza, la última que da acceso a la próxima Liga de Campeones.



Desde que inició su caída en octubre, el Borussia Dortmund solo ha ganado dos partidos en 13 jornadas de campeonato.



A pesar del despido del entrenador holandés Peter Bosz en diciembre, el Borussia no logra despegar del todo con Stöger.



El Borussia Dortmund lleva tres empates desde la reanudación del campeonato en enero tras la tregua invernal. En el último en casa contra el Friburgo (2-2), tuvieron que aguantar los pitos de una parte de su propio público, algo excepcional en el Signal Iduna Park, cuyas 82.000 localidades se llenan en todos los partidos y cuyos aficionados tienen fama de ser de los mejores de Europa.



El sábado, el líder bávaro (50 ptos) visita al Maguncia (15º, 20 ptos). A pesar de un pequeño susto la pasada semana (Hoffenheim ganaba 0-2 en Múnich tras 12 minutos de juego, antes de ser derrotado 5-2), los vigentes campeones de la Bundesliga se han convertido en un rodillo dsede la llegada del técnico de 72 años Jupp Heynckes, que ha ganado 18 de los 19 partidos que ha dirigido desde banquillo.



Bayer Leverkusen y Schalke 04, segundo y tercero empatados a 34 puntos, defenderán sus puestos frente al Friburgo (12º, 24 ptos) y contra el Werder Bremen (16º, 17 ptos) respectivamente el sábado.



El Leipzig (5º, 32 ptos) efectuará un difícil desplazamiento al campo del Borussia Monchengladbach, 7º con 31 puntos, pero a solo tres unidades del segundo.



El cuarto, el Eintracht Francfort (33 ptos) juega el domingo en Hamburgo (17º, 16 ptos).



Programa (en horas GMT):



Viernes:



(19h30) Colonia - B. Dortmund



Sábado:



(14h30) Hertha Berlín - Hoffenheim



Friburgo - Bayer Leverkusen



Schalke 04 - Werder Bremen



Maguncia - Bayern de Múnich



Wolfsburgo - Stuttgart



(17h30) B. Monchengladbach - RB Leipzig



Domingo:



(14h30) Augsburgo - Eintracht Fráncfort



(17h00) Hamburgo - Hanóver



Clasificación: Pts J G E P Gf Gc dif



1. Bayern de Múnich 50 20 16 2 2 49 16 33



2. Bayer Leverkusen 34 20 9 7 4 41 27 14



3. Schalke 04 34 20 9 7 4 32 25 7



4. Eintracht Fráncfort 33 20 9 6 5 26 20 6



5. Leipzig 32 20 9 5 6 32 29 3



6. B. Dortmund 31 20 8 7 5 42 27 15



7. B. Mönchengladbach 31 20 9 4 7 30 32 -2



8. Augsburgo 28 20 7 7 6 29 26 3



9. Hoffenheim 27 20 7 6 7 31 32 -1



10. Hanóver 27 20 7 6 7 28 30 -2



11. Hertha Berlin 26 20 6 8 6 27 27 0



12. Friburgo 24 20 5 9 6 22 35 -13



13. Wolfsburgo 23 20 4 11 5 23 24 -1



14. Stuttgart 20 20 6 2 12 16 26 -10



15. Maguncia 20 20 5 5 10 24 35 -11



16. Werder Bremen 17 20 3 8 9 16 25 -9



17. Hamburgo 16 20 4 4 12 16 29 -13



18. Colonia 13 20 3 4 13 15 34 -19

Le puede interesar: Derbi catalán para el Barcelona en la Liga española