Olimpia viajó a La Ceiba para enfrentar al Vida

Tegucigalpa, Honduras

A pesar de las malas condiciones climáticas que imperan en la zona norte del país, los merengues del Olimpia emprendieron su viaje a La Ceiba para cumplir con el compromiso ante los cocoteros del Vida.



El equipo merengue se trasladó vía aérea hasta el puerto de La Cieba y de esa manera evitar que los jugadores acumulen más cargas de viaje previo al clásico del fin de semana ante el Motagua.



Los jugadores del equipo albo aseguraron que viajaban con la incertidumbre si el partido se jugaría o no por la condiciones climáticas.

"Ahorita estamos platicando que vamos con esa incertidumbre si se va jugar o no. No sabemos que va pasar, pero es muy lamentable realizar un viaje largo y que luego digan que no se va jugar. Eso sería de mal gusto, pero somos trabajadores y nuestra responsabilidad es presentarnos", indicó el portero Donis Escober.



Por su parte, el volante de contención, German Mejía, también se expresó. "Vamos a ver si se juega, ya que vimos que se cancelaron varios partidos, pero primero Dios que se juegue y si no hay que esperar que es lo que se decide. Esa cancha lo más seguro está muy pesada, pero hay que esperar lo que se decida", dijo Mejía.



"Nosotros vamos preparados para jugar y sino hay que descansar para lo que será el partido del fin de semana. Hay que presentarnos y esperar qué decisión se toma sobre este partido", dijo Luis Ovalle.

En el campamento del Olimpia se presentó las bajas de los jugadores Carlos Will Mejía por lesión y de Michaell Chirinos por un problema de un golpe que sufrió en el duelo ante el Marathón.