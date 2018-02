Jorge Sampaoli quiere a Leo Messi en plena forma para el Mundial Rusia-2018

Buenos Aires, Argentina

El delantero estelar y capitán argentino, Lionel Messi, deberá llegar al Mundial de Rusia-2018 en la plenitud de su estado físico y no agotado como estaba antes de Brasil-2014, afirmó este martes el DT, Jorge Sampaoli.



"Hablamos con Leo sobre su actualidad y para que no le pase lo que le pasó en el Mundial anterior, que llegó extremadamente extenuado", dijo a su regreso de una gira de exploración y contactos por Europa en la que vio partidos y se reunió con jugadores y directores técnicos.



En rueda de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, Sampaoli dijo que el objetivo con el goleador de FC Barcelona es "buscar que los descansos generen que llegue de la mejor forma física y mental al Mundial".

A diferencia de aquella etapa previa a Brasil-2014, Messi dijo la semana pasada que no tiene problemas en rotar en algunos partidos con el Barcelona.



"No hay ningún problema, es el míster (Ernesto Valverde) quien decide. Si tengo que rotar no pasa nada porque otros compañeros también lo hacen", aseguró Messi, durante un acto promocional en Barcelona el viernes pasado.



Sampaoli añadió que "va a ser muy importante y va a ser mucho más genuino que eso (el descanso) lo maneje él, a que lo haga otro".



A Messi se lo veía fatigado cuando se entrenaba antes de la cita mundialista brasileña y tampoco rindió lo esperado durante el torneo, aunque marcó cuatro goles claves. En la final, Argentina perdió 1-0 con Alemania.

Argentina necesita a Messi como su motor principal. Sin él, el equipo no es el mismo. Ha pasado demasiado tiempo para la ambición albiceleste desde las conquistas mundiales de Argentina-1978 y México-1986. En primera ronda jugará en el Grupo D, en liza con Islandia, Croacia y Nigeria.