Mourinho: "Si Zlatan se ve en el futuro en otro club extranjero, no le daremos problemas"

Mánchester, Reino Unido

El delantero estrella del Mánchester United, Zlatan Ibrahimovic (36 años), es libre de fichar por un club de la MLS de Estados Unidos, anunció este lunes su entrenador José Mourinho.



"Leí en internet y le escuché hablar en televisión (...). Zlatan está en su último año de contrato. Repito, él no me ha dicho nada, pero, si es verdad que Zlatan se ve en el futuro en otro club extranjero, crearemos las condiciones para ello, no le daremos problemas", declaró el entrenador portugués en conferencia de prensa.



"Pero la última cosa que me dijo Zlatan es que el quiere recuperarse por completo y ayudar al equipo", añadió Mourinho.

Según la prensa británica, Los Ágeles Galaxy estarían interesados en los servicios del delantero sueco, en proceso de recuperación de una lesión en los ligamentos cruzados sufrida la pasada primavera (boreal).



La llegada del chileno Alexis Sánchez a Old Trafford podría restar protagonismo al exjugador del Barcelona y del París SG.



El mercado de fichajes de la MLS abre a medidados de febrero y cierra en mayo.