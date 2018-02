El Chino Discua asegura que Motagua está preparado para la veloz programación de la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El capitán de Motagua se llama Carlos el Chino Discua y para conocer el sentimiento del grupo sobre la veloz programación de la Liga Nacional habrá que preguntarle su opinión al tres veces campeón liguero; Motagua viene de tres salidas (dos a Choluteca y una a San Pedro Sula) y el miércoles tendrá su primera pausa al volver el equipo a jugar en su casa ante Honduras de El Progreso.

"Nuestro trabajo es seguir jugando y entrenando con todo, así se programó la primera vuelta del Clausura, en donde tenemos partido cada tres días. Pero ahora solamente pensamos en la forma de vencer a Honduras de El Progreso este miércoles", dijo el "7" de las Águilas.

¿A ustedes les gusta o les afecta jugar tanto encuentro seguido?

Para uno de futbolista es bueno porque rápido tenés oportunidades de jugar, de domingo a miércoles. Claro que hay desgaste pero para eso tenemos una plantilla con 26 o 27 jugadores por si el profesor quiere hacer rotaciones. Pero es bonito jugar seguido.

También está apretado el torneo, con cuatro clubes con siete unidades en la punta.

Sí y creo que va a seguir esa tónica. Estará apretado tanto arriba como abajo por esta seguidilla de juegos. Por ahora estamos en los primeros lugares y hay que seguir en esa misma línea... el miércoles es una buena prueba ante un Honduras que viene bien y debemos sudar el doble en la cancha.

¿A qué apunta este Motagua, Chino Discua?

A estar arriba, en los primeros puestos. Como siempre lo he dicho, nos gusta ir paso a paso para no perder nuestra costumbre de ganar. Hoy no vamos a cambiar nuestro ritmo, independientemente del 11 que salga jugando ante Honduras.

Y precisamente volver al Estadio Nacional es un handicap que el Chino Discua mira con buenos ojos para continuar por la senda positiva: "Es muy positivo, desde la gran final ante Real España no jugábamos en nuestra ciudad y ojalá que llegue nuestra gente para que nos apoye al máximo. De nuestra parte nos vamos a esforzar el máximo para regalarles un gran resultado.

Lea también: Selección de Honduras no jugará en la fecha FIFA de Marzo