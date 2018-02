Miembros de la FIFA supervisan avances de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth

Tegucigalpa, Honduras

Con la presencia de cuatro miembros de la FIFA encabezada por Jorge Mowinskel, José Rodríguez, Jair Bertoni y Marco Leal supervisan a la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, y de esa manera determinar los avances solicitados realizados hace meses atrás y otros nuevas peticiones.



Después de varias horas reunidos, el presidente de la Comisión Normalizadora, Jorge Salomón, explicó ciertos detalles de los pedidos que les han realizado hasta el momento. "Tenemos la visita de la gente de FIFA y Concacaf, estamos en sesiones de trabajo. Ellos vienen con un listado de cosas interesantes y las estamos discutiendo. Hay varios detalles operativos que ellos quieren que se implementen y que se desarrollen, los proyectos para el año", explicó.



Y agregó que: "Ellos nos están trayendo información que nosotros no habíamos tenido acceso a ella. Se tienen que aprobar los estatutos de las regionales, las ligas que mañana (hoy) se van a discutir con ellos y hay procedimiento que hay que seguir con varias cosas que están solicitando".

Una de las buenas noticias que se pudo adelantar es que la Fenafuth ya fue desbloqueada y se pueden recibir las ayudas de la FIFA. "Están dejando varias cosas que son administrativas, operativas. Ellos se muestras satisfechos que hemos podido avanzar en las cosas que nos han pedido, pero siempre hay cosas nuevas que vienen solicitando. Pero vamos por buen camino, el fútbol hondureño ya está desbloqueado y el hecho que ellos estén aquí nos pone activos y van a tomar de cerca la federación".



Sobre el tiempo que les puede llevar para solicitar los proyectos. "Para los proyectos ellos tienen un procedimiento, se les presentas, ellos ya tienen la información y es un protocolo que hay que seguir para eso. Esperamos no tener problemas y no se puede dar un tiempo, ya que quizás después de mañana tengamos claro como funcionan esos tiempos. Nosotros estamos adaptados a su calendario".



También dejó claro que no le sorprende ninguna de las peticiones que se le están pidiendo a la Fenafuth. "A mí nada me agarra por sorpresa, son cosas que son normales que soliciten de administración, transparencia, controles y que ese tienen que adaptar. Nosotros creemos que son importantes y se están discutiendo ese tema. Vamos a trabajar en ese tema de las auditorias a solicitud de FIFA. Agradecemos por el apoyo y por eso debemos cumplir con los requisitos que ellos quieren por el bien de todos los del fútbol".

Además aclaró que. "Seguimos intervenidos, pero ya no estamos bloqueados para desembolsos. Ya nos están apoyando financieramente y ya tenemos la apertura para entrar a proyectos con Fifa y no la teníamos".