Messi salva de nuevo al Barcelona en sufrida victoria ante Alavés

BARCELONA, España

Un gol de tiro libre de Leo Messi, a seis minutos del final, permitió al Barcelona ganar al Alavés (17º) por 2-1, en la 21ª jornada de la Liga española, consolidando su liderato, después de que el conjunto vasco llegara en ventaja al descanso.



El Alavés se adelantó con un gol del sueco John Guidetti (23) y mantuvo la ventaja hasta casi el final del partido, en que el uruguayo Luis Suárez empató en el 72 y Messi logró el tanto de la victoria en el 84.



Messi, con 20 goles, y Suárez, con 16, ocupan los dos primeros puestos en la tabla de goleadores, delante de Iago Aspas, del Celta, que lleva 12.



Con este triunfo, el Barcelona mantiene su ventaja de once puntos sobre el segundo clasificado, Atlético Madrid, que ganó por 3-0 a Las Palmas, 17 respecto al Valencia y 19 por delante del Real Madrid.



Guidetti había sorprendido al Barcelona con una gran definición, tras una pérdida de Messi en la frontal del área, antes de la media hora de partido.



Pero en el 72 apareció Suárez, con un remate de volea tras un centro de Andrés Iniesta, antes de que surgiera Messi con un magistral tiro libre.



Por su parte, el francés Antoine Griezmann, con un gol y dos postes, guio al Atlético Madrid en la victoria por 3-0 contra el penúltimo Las Palmas, interrumpiendo la mala racha de su equipo, que consolidó su segunda plaza.



Después de tres partidos sin victoria entre todas las competiciones, incluida la eliminación contra el Sevilla en Copa del Rey (1-2, 1-3), el Atlético reaccionó en casa.



Griezmann abrió el marcador en un contragolpe en la segunda parte (61), lanzó dos remates a los postes e inició la acción del segundo gol, firmado por Fernando Torres (73). El ghanés Thomas Partey cerró el marcador (88).



"La primera parte no fue muy buena. El entrenador supo decir las palabras necesarias y hemos reaccionado tras el descanso, apretando arriba. Al final hemos tenido muchas ocasiones, hemos marcado tres goles y no hemos encajado ninguno, así que perfecto", dijo Griezmann.



"Estoy bien. He empezado bien el año y ojalá pueda seguir así, con goles, asistencias y trabajo. Nos quedan dos competiciones y lo daremos todo hasta el final. Veremos hasta dónde podemos llegar", añadió el francés.



En la clasificación, el equipo de Diego Simeone (segundo, 46 puntos) consolidó su segunda plaza con seis puntos de ventaja sobre Valencia (3º, 40 puntos), derrotado en su cara por 4-1 el sábado por el Real Madrid (4º, 38 puntos).



En otro partido, el Sevilla (6º) solo pudo empatar en casa (1-1) con el Getafe (9º).



El equipo andaluz se adelantó con un gol del colombiano Luis Muriel (72), que remató un centro de Pablo Sarabia desde la derecha, tras una acción iniciada por el argentino Ever Banega.



Pero el Getafe empató en el descuento (90+2) con un tanto de Angel Rodríguez, tras un error del portero Sergio Rico, en una jugada que protestaron los sevillistas pidiendo una falta al arquero.



En otro encuentro disputado este domingo, el Leganés, que eliminó esta semana al Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey, siguió su buena racha al derrotar al Espanyol (14º) por 3-2, y ascendió a la undécima plaza.



-- Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:



- Viernes:



Athletic - Eibar 1 - 1



- Sábado:



Deportivo - Levante 2 - 2



Valencia - Real Madrid 1 - 4



Málaga - Girona 0 - 0



Villarreal - Real Sociedad 4 - 2



- Domingo:



Leganés - Espanyol 3 - 2



Atlético de Madrid - Las Palmas 3 - 0



Sevilla - Getafe 1 - 1



Barcelona - Alavés 2 - 1



- Lunes:



(20h00 GMT) Celta - Betis



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Barcelona 57 21 18 3 0 59 10 49



2. Atlético de Madrid 46 21 13 7 1 32 9 23



3. Valencia 40 21 12 4 5 42 25 17



4. Real Madrid 38 20 11 5 4 43 19 24



5. Villarreal 37 21 11 4 6 32 24 8



6. Sevilla 33 21 10 3 8 27 29 -2



7. Eibar 29 21 8 5 8 26 33 -7



8. Celta 28 20 8 4 8 35 28 7



9. Getafe 28 21 7 7 7 26 21 5



10. Girona 28 21 7 7 7 29 29 0



11. Leganés 28 20 8 4 8 20 21 -1



12. Athletic 27 21 6 9 6 24 23 1



13. Betis 27 20 8 3 9 33 41 -8



14. Espanyol 24 21 6 6 9 18 28 -10



15. Real Sociedad 23 21 6 5 10 36 40 -4



16. Levante 19 21 3 10 8 18 30 -12



17. Alavés 19 21 6 1 14 17 31 -14



18. Deportivo 17 21 4 5 12 24 46 -22



19. Las Palmas 14 21 4 2 15 16 50 -34



20. Málaga 13 21 3 4 14 14 34 -20