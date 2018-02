Boca Juniors vence a Colón y se escapa en la cima en Argentina

Argentina

Cambió el almanaque, pero nada se modificó en la reanudación de la Superliga argentina: el líder Boca Juniors, con el regreso de su ídolo Carlos Tevez, derrotó 2-0 como local a Colón de Santa Fe el sábado y extendió a seis puntos la diferencia sobre el escolta San Lorenzo.



En La Bombonera, el "Xeneize" arrancó el partido — correspondiente a la 13ra fecha — con el pie derecho. Apenas habían transcurridos dos minutos cuando Walter Bou habilitó con un lujo al internacional Cristian Pavón para el 1-0.



Colón tuvo sus chances para igualar, pero se terminó derrumbando con el segundo tanto del local, cortesía de la figura del partido, Nahitan Nández. A los 64, el volante uruguayo definió en gran forma por encima del arquero rival, tras una asistencia de Tevez. Y poco después, el "Sabalero" quedó con uno menos, por la roja que recibió Gustavo Toledo.



Tevez jugó en buen nivel su primer partido oficial con la camiseta de Boca en su tercera etapa en el club, luego de su opaco paso de un año por el fútbol chino. Los hinchas "xeneizes" le brindaron una cálida recepción al exdelantero del Manchester City y la Juventus.



En el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto volvieron a jugar Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra. Los colombianos estuvieron unos días separados del plantel luego del escándalo en el que se vieron involucrados y por el cual los dos primeros fueron denunciados judicialmente por dos mujeres.



Con la victoria, Boca suma 33 puntos, seguido por San Lorenzo, que el viernes cayó 2-0 a domicilio ante Talleres, con 25. El puntero y el escolta se medirán en la próxima fecha.



Gabriel Heinze sonrió en su debut como entrenador de Vélez Sarsfield. El "Gringo", exdefensor de la selección argentina, fue convocado al "Fortín" con el objetivo de rescatarlo de su comprometida posición en la tabla de promedios.



En su visita a Defensa y Justicia, Vélez se impuso 1-0 con un gol de penal del delantero paraguayo Luis Amarilla, quien luego se retiró lesionado. En la segunda etapa, el local -que terminó con diez por la expulsión de Juan Cruz Kaprov- estuvo cerca del empate, que le fue negado por la gran actuación del arquero César Rigamonti.



Con la presentación oficial del técnico Ezequiel Carboni, el subcampeón de la Copa Libertadores Lanús tuvo que conformarse con un 1-1 en casa ante el modesto Patronato. Gabriel Carrasco, de cabeza, marcó para el "Granate", en tanto el uruguayo Sebastián Ribas, en posición fuera de juego, igualó para la visita.



En el estadio "Marcelo Bielsa", Newell's Old Boys se alzó con una agónica victoria 2-1 sobre Arsenal, que continúa en zona de descenso. El portugués Luis Leal, de cabeza, y el juvenil Joaquín Varela, en tiempo de descuento, convirtieron para el equipo rosarino. Alejo Antilef había logrado el empate transitorio.



La fecha continuará el domingo con el partido Huracán-River Plate como plato fuerte. Además, Racing Club visitará a Unión, y también se medirán Olimpo-Belgrano y Argentinos-San Martín de San Juan.





