Wilson Palacios llega a ver al Olimpia a Comayagua  

Comayagua, Honduras

Luego de los rumores de una posible llegada de Wilson Palacios a las filas del Olimpia, el volante sorprendió al llegar al estadio Carlos Miranda de Comayagua y él mismo no descartó poder vestir la camisa del equipo.



"Estamos abiertos para cualquier cosa. Todavía no hemos hablado con el Olimpia. Yo no sé nada, pero claro que me gustaría volver al Olimpia, es mi equipo y siempre lo va ser", comentó



Y agregó: "Acuérdense que tengo un año sin jugar, pero me he mantenido en entrenamientos con Hendry Thomas, hemos estado corriendo y vamos a ver que pasa este año. El deseo siempre está".



Pero dejó claro qué: "ahorita yo solo ando visitando al Olimpia. No sabemos nada, no puedo adelantar nada. Eso ya pasó (conflicto que hubo)".

Lo que no escondió Palacios es el deseo de volver a las canchas. "Yo estoy con la voluntad de venir a jugar a la liga hondureña, pero no puedo decir nada porque nadie se ha acercado a mí. Yo no soy caro hombre, soy barato".



Además no descartó poder entrenar con los merengues. "Yo no he confirmado nada, yo solo vengo a ver a mi equipo y si hay chance de ir a entrenar con el club lo voy hacer. A mi me gustaría jugar con el Olimpia".



También agregó: "Yo ando de vacaciones, estaré una semana. ¿Pero si te sale una oferta? Claro que me quedo, es mi equipo, pero no hay pláticas adelantadas. Si yo entreno es porque jugué en el Olimpia y lo ha hecho Maynor Figueroa, Hendry Thomas y por qué no lo puedo hacer yo".



"Tengo un año sin jugar y tendría que hacer pretemporada, ahorita no estoy listo. Este año me dediqué más a mi familia, mis hijos y lo he pasado muy bien, pero ahora me pican los pies, nunca se sabe. Acuérdense que yo salí campeón con el Olimpia", comentó.



Sobre la Selección

Sobre la salida de Jorge Luis Pinto y la posibilidad que le den el reto a Amado Guevara. "Yo respeto al profesor Pinto porque se portó bien conmigo en los últimos partidos de la Selección Nacional, cuando fue a jugar. Esa es decisión de la Federación y yo no estuve".



Y agregó. "Si el profesor sigue sería buena opción Amado. Si es él lo respaldo. Recuerden que como jugador dejó grandes cosas y como entrenador hay que darle una oportunidad ¿y que tal que la rompa?. A todos los entrenadores que le entreguen las selecciones es un riesgo".



"A parte, todos los jugadores conocen a Amado y lo que ha vivido, los entrenadores que ha tenido", finalizó.