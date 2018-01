Pelé reducirá sus viajes por problemas de salud   

Sao Paulo, Brasil

Pelé canceló una visita a Inglaterra y reducirá sus viajes internacionales debido a sus problemas de salud, dijo el viernes el vocero del retirado futbolista brasileño.



Pepito Fornos indicó a The Associated Press que la leyenda brasileña, de 77 años, necesita pasar más tiempo en su casa para realizar fisioterapia debido a sus problemas de cadera. El portavoz confirmó que el tres veces campeón mundial canceló un viaje a Inglaterra, donde iba a recibir un premio de la Asociación de Cronistas de Fútbol de ese país.



“Pelé solía realizar dos viajes largos cada mes, que le requerían estar en un avión durante más de 10 horas. Ahora los redujimos a uno”, dijo Fornos. “Los médicos dicen que no debe realizar dos viajes consecutivos”.

Fornos señaló que Pelé se quedó en su casa con su familia luego de participar en varios eventos en Río de Janeiro. En una de esas actividades, el ex futbolista utilizó un bastón para caminar en la tarima.



“Viajamos en automóvil durante unas cuantas horas, y decidió que no era buena idea ir a Inglaterra para un viaje tan largo”, agregó.



Cuando acudió al sorteo del Mundial el mes pasado en Moscú, Pelé llegó al salón del Kremlin en una silla de ruedas.



La ex estrella del Santos y de la selección de Brasil ha sido hospitalizada en varias ocasiones en años recientes por distintos problemas de salud, incluyendo una infección del tracto urinario y un problema de la próstata.



Fornos dijo que Pelé acudirá a la Copa del Mundo que comienza el 14 de junio en Rusia. Además, aseguró que continuará participando en actividades de sus principales patrocinadores, la aerolínea Emirates y el banco Santander.