Claudio Cardozo se va de Honduras y dice que volverá pero como entrenador

Tegucigalpa, Honduras

El delantero uruguayo Claudio Cardozo se fue este día a su país luego de ponerle fin a su carrera como profesional y manifiesta que sólo es un hasta luego porque volverá como entrenador.



"Me voy con sentimientos encontrados. He llorado mucho, Honduras es un país que quiero mucho y me deja a mi hijo que es hondureño. Agradecido con todos por como me trataron ", dijo Cardozo.



Con más de 12 maletas y su familia de lado, el Sudamericano que llegó en 2006 para jugar en el Atlético Olanchano, dejó la marca de ser el uruguayo con más goles en Liga Nacional.



"Viví años lindos en Honduras espero pronto volver. Voy a prepararme a mi país y ver que pasa jugar con los amigos", manifestó a su salida del país.



Antes de salir, Nico reveló que tuvo ofertas de Motagua, Juticalpa, Vida y Real Sociedad pero ya había tomado la decisión de marcharse a su país tras cerrar su carrera profesional en Real España.



Espera volver como entrenador cuando finalice los estudios. "Dejo puertas abiertas y ojalá regrese al equipo que amo que es Real España".

