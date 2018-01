Panameño Luis Ovalle ya está con Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El defensa panameño Luis Ovalle arribó este miércoles a Tegucigalpa para sumarse a las filas del Olimpia. El polivalente jugador firmó por un año y reveló los motivos para asumir este reto en suelo nacional.



"Me siento muy contento por estar acá para rápidamente unirme al equipo. Me motivó el equipo, es un equipo de mucha historia y que va a pelear un torneo muy importante como es la Concachampios y bueno esperamos venir acá para aportar nuestro granito de arena".



A Ovalle se le preguntó sobre el conocimiento del fútbol hondureño y este contestó: "Sé que el fútbol hondureño es muy fuerte y de mucha técnica, yo espero adaptarme para lo que quiere el profe".



La FIFA establece que los últimos dos equipos de jugadores que estén en el Mundial serán beneficiados con los premios económicos y esto sucederá con Olimpia, sobre este tema el canalero evitó hablar y dijo que todo lo había arreglado su representante.



"Es algo que ha arreglado mi representante, es algo que no me compete a mí, yo vengo a trabajar y hacer las cosas de la mejor manera para ganarme un espacio en el equipo".



Con respecto a las convocatorias que haga el "Bolillo" Gómez, Ovalle manifestó que aún no conoce las fechas. Recalcó sobre la razón de fichar por Olimpia.



"Todavía no hemos hablado de lo del Mundial ni los partidos que vienen, decidí venir porque es un fútbol que está exportando muchos jugadores y también por la competición que tiene el equipo", concluyó.