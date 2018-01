Alexis Sánchez se convertiría en el mejor pagado del Mánchester United

Londres, Inglaterra

El delantero chileno Alexis Sánchez, actualmente en el Arsenal, habría acordado unos términos contractuales que le convirtirían en el jugador mejor pagado del Mánchester United, alcanzando los 14 millones de libras anuales (casi 16 millones de euros) después de impuestos, publicó este miércoles la prensa británica.



La llegada de Alexis Sánchez a Old Trafford sería una de las grandes operaciones del mercado europeo de enero si finalmente se concreta la operación.



Según el Daily Telegraph, el United ofreció a Alexis Sánchez un contrato de cuatro temporadas y media, que le convertirá de facto en el hombre mejor pagado del club.



Para concretarse el fichaje del chileno por los Red Devils parece vital que se dé una salida al armenio Henrikh Mikhtaryan, según el agente de este último, Mino Raiola.



"Mánchester United no fichará a Sánchez salvo si +Mkhi+ está de acuerdo para ir al Arsenal. Le quedan dos años y medio de contrato, por lo tanto la decisión es suya", declaró el representante de Mkhitaryan al diario The Times.



El entrenador del United, José Mourinho, dejó al jugador armenio de 28 años fuera de su equipo para medirse al Stoke, debido a "las dudas sobre su futuro".



Alexis Sánchez, de 29 años, llegó en 2014 al Arsenal procedente del FC Barcelona.