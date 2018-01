"Nunca he tenido un problema ni lo voy a tener" con James, asegura Zidane

Madrid, España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este miércoles que nunca tuvo ningún problema ni lo tendrá con el delantero colombiano James Rodríguez, cedido por el Real Madrid al Bayern de Múnich.



"Nunca he tenido un problema con él y nunca lo voy a tener. Al final está jugando y me alegro por él", dijo Zidane en rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Leganés el jueves.



"Ha tomado una decisión, juega ahí (en el Bayern), le están saliendo bien las cosas y me alegro por él", añadió Zidane.

El técnico blanco hizo estas declaraciones tras ser preguntado por una entrevista del jugador colombiano con la televisión española Mega, en la que James afirma tener una gran admiración por Zidane, pese que no tuvo muchos minutos con él.



James admitió que el francés sigue siendo un ídolo para él porque "como futbolista fue top, tenía mucha calidad y yo admiro a los que juegan bien al fútbol".



Además, pese a que admitió que su salida del Real Madrid "fue triste", no quiso pronunciarse sobre si Zidane fue injusto con él, limitándose a afirmar que "cuando entraba hacía cosas buenas, cosas interesantes", pero que también cada entrenador tiene sus gustos.



James fue cedido por dos años al Bayern de Múnich en julio pasado, al término de los cuales el club bávaro contará con una opción de compra.