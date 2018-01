León presenta a Landon Donovan, su fichaje salido del retiro

Ciudad de México

Miles de aficionados acudieron el lunes por la noche a la presentación del flamante fichaje del León, el estadounidense Landon Donovan, quien dijo que salió del retiro por segunda ocasión en los últimos tres años para cumplir el sueño de ser campeón en México.



Considerado el mejor futbolista estadounidense de la historia, Donovan no juega desde noviembre del 2016 y había trabajado los últimos meses como analista de fútbol para la cadena Fox Sports en su país.



"Gracias por estar aquí, esta posibilidad salió hace una semana, ni sabía qué pensar. Entonces vine y me encantó la gente y la ciudad", dijo Donovan en español durante una ceremonia en el estadio León. "Yo estaba retirado, bien contento y viviendo en San Diego, ahora que estoy aquí quiero ganar trofeos, estoy aquí para ser campeón".



A la presentación en la ciudad central de León asistieron unas 4,000 personas.



"Estoy emocionado, no esperaba eso, fue algo increíble y ahora quiero jugar y estar en la cancha con esa afición", dijo Donovan. "Es lunes por la noche, muy tarde, y la gente está aquí, tengo que hablar con el técnico para tener un plan porque hace un año no juego como profesional y necesito tiempo, pero estoy motivado, cuando un jugador puede estar frente a una afición así no los quiero decepcionar".



Donovan llegó a México el miércoles de la semana pasada, cuando los rumores sobre su fichaje aumentaron. No fue sino hasta el viernes por la noche cuando a través de Twitter, el atacante dio a conocer su deseo de jugar al sur de la frontera, donde para muchos aficionados es considerado el enemigo futbolístico número uno, por sus destacadas actuaciones en los triunfos de Estados Unidos sobre México en eliminatorias mundialistas y hasta en la Copa del Mundo de 2002.

“Como dije en Twitter, no creo en los muros, siempre quise jugar en México porque crecí en California jugando con mexicanos”, dijo Donovan, el máximo anotador en la historia de su selección y también de la MLS, donde incluso el trofeo como Jugador Más Valioso lleva su nombre. "Sé que la liga es diferente a Estados Unidos e Inglaterra o Alemania, es un estilo más para mí. Yo jugaba con mexicanos cuando tenía, 8, 9 o 10 años y por eso mi estilo es mexicano, es latino y por eso creo que puedo tener éxito, es importante como persona tener éxito y voy con todo".



Donovan, quien en un par de meses cumplirá 36 años, se retiró por primera vez a los 32. Regresó para jugar con el Galaxy de Los Ángeles durante un periodo de dos meses que terminó en noviembre del 2016.



En México se vincula con un contrato por un año a un equipo que si bien no es de los más populares, sí es de los más ganadores, con siete títulos. Los Esmeraldas alcanzaron los cuartos de final la temporada pasada y en el torneo recién iniciado tienen un plantel más completo que, además de Donovan, fue reforzado con el argentino Emanuel Cecchini (Málaga) y Giles Barnes (Orlando City).



Luego de dos fechas, León es líder del torneo junto con Pumas.



Pese a la inactividad de casi dos años, la llegada de Donovan ha creado una gran expectativa en México. Los noticiarios deportivos y sus mesas de debate han dedicado grandes espacios a hablar sobre la llegada de un jugador que protagonizó la gran rivalidad que existe en el fútbol con Estados Unidos.



Incluso la ceremonia de presentación reflejó esa expectativa. A diferencia de lo que ocurre en España y otros países, en México es inusitado que los clubes presenten a sus flamantes fichajes en el estadio ante una multitud de seguidores. Uno de los pocos casos recientes fue el de Rafael Márquez, quien regresó en 2015 al Atlas, el club del que surgió, tras su destacado paso por el Barcelona y otros clubes europeos.



Aunque su arribo ha sido criticado por muchos, queda claro que Donovan será recibido con los brazos abiertos en México. El sábado salió a la venta su jersey, previo a un partido ante Toluca, y se agotó en cuestión de horas.



"Espero que se ponga bien físicamente, es un jugador con mucho talento. Acuérdense que siempre nos hacía la vida de cuadritos cuando jugaba para la selección de Estados Unidos en contra de México. Y la verdad darle la bienvenida y desearle mucha suerte", dijo el entrenador del campeón Tigres, Ricardo Ferretti, quien brevemente dirigió al 'Tri' antes de la llegada del colombiano Juan Carlos Osorio.



Donovan jugó en los Mundiales de Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Además participó en seis Copas de Oro y ganó cuatro campeonatos. Anotó 57 goles con el equipo de Estados Unidos y 145 en la MLS.