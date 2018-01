El polémico comentario de Carlos Tevez sobre el Shanghai Shenhua: "Estuve siete meses de vacaciones" en China

Buenos Aires, Argentina

El delantero argentino Carlos Tevez reconoció que estuvo "siete meses de vacaciones" en el equipo chino Shanghai Shenhua, donde jugó en 2017 con un contrato de 40 millones de dólares por temporada.



"Estaba bien, porque estuve siete meses de vacaciones", respondió con una sonrisa Tevez en una entrevista con el canal deportivo argentino TyC al referirse a las críticas de los dirigentes del equipo chino.



Tevez, de 33 años y recién reincoporado a Boca Juniors, dijo que el cuestionamiento del Shanghai Shenhua "es el resultado que uno tenía que pagar por no estar a la altura".



El delantero, que anteriormente jugó con el inglés Manchester United y con el italiano Juventus, entre otros, tenía en China uno de los contratos más caros del fútbol pero en los primeros días de enero decidió regresar a Boca Juniors.



Ante el comentario de los periodistas de que en su rostro "se veía" el descontento de jugar en China, Tevez admitió que "era la verdad, mi cara lo dice todo", admitió.



"Era fácil para mí quedarme (en China), estar tranquilo y estar en un lugar privilegiado, con la (camiseta) 10, capitán, ídolo del club ¿Qué me iban a decir si jugaba mal, o no jugaba porque estaba lesionado como estuve? Iban a decir que Tevez anda mal y nada más", apuntó, dando a entender que su regreso a Buenos Aires fue por su propia decisión.



"Por algo cuando firmé el contrato (con Shanghai) puse una cláusula para volver. Siempre tuve eso adentro, siempre quise estar de vuelta en el club. Me voy a retirar con la camiseta de Boca", afirmó.



Con el club xeneize Tevez disputará este año la Copa Libertadores y la Supercopa argentina con su clásico rival River Plate en marzo.



La mayor deuda de Tevez es con la selección, con la que no ha obtenido ningún lauro.



Su único triunfo con la albiceleste fue ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004. Fue el goleador del torneo con ocho anotaciones y marcó el del triunfo en la final contra Paraguay (1-0).