Maradona dice que solo irá a la boda de su hija si va su mujer

Buenos Aires, Argentina

Diego Maradona lo dejó claro: si no está invitada su pareja, Rocío Oliva, a la boda de Dalma, hija mayor del exastro del fútbol argentino, él no irá tampoco.



"Mi mujer es Rocío y si ella no está invitada, yo no voy", aseveró Maradona al periódico argentino Diario Popular en Dubái, donde es entrenador del equipo Al Fujairah SC.



Como es costumbre en Argentina, los asuntos familiares del Diez traspasaron el ámbito privado y llegaron a la prensa.



Esta vez, se trata del casamiento de Dalma Maradona con Andrés Caldarelli el próximo mes de abril.



"No va a ser ni la primera ni la última novia que se case sin la presencia de su padre", agregó el excapitán de la selección argentina.

Maradona, de 57 años, estuvo casado muchos años con Claudia Villafañe, madre de Dalma y de Giannina.



Es padre además de Diego Junior, nacido en 1989 de una relación extramatrimonial; Jana y Diego Fernando. Es también abuelo de Benjamín, hijo de Giannina y del futbolista Sergio Agüero, del que ya está separada.



En octubre pasado, el propio Maradona había anunciado entusiasta por la red Instagram el matrimonio de Dalma, adelantándose a la declaración de los novios.



Pero ahora se dice afectado por la disputa que genera que Rocío no figure entre los invitados.



"Para mí es muy doloroso, a ella (Dalma) la llevo tatuada en mi piel porque la amo, como a Giannina y a todos mis hijos, me duele en el alma tener que tomar esta decisión, pero no queda otra", remató.