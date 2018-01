La exorbitante cifra que vale Riyad Mahrez, según el Leicester City

Londres, Inglaterra

El pase del extremo argelino del Leicester Riyad Mahrez fue evaluado este lunes en más de 100 millones de libras (112 millones de euros) por su entrenador Claude Puel.



"No son más que especulaciones y nosotros no podemos responder a todas las especulaciones. Quizá valga más de 100 millones de libras", declaró el técnico francés al ser preguntado por la posible venta de su estrella.



"Siempre es lo mismo con Riyad. No son más que rumores, ruido", añadió Puel, que espera poder retener al que fue elegido mejor jugador del campeonato inglés en la temporada 2015-2016.



Durante la pasada ventana de fichajes, Mahrez pidió poder abandonar el club campeón de Inglaterra en 2016, pero los Foxes solo recibieron una oferta formal de la Roma de 32 millones de libras, muy lejos de las exigencias del club inglés.