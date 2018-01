Elegantemente vestido, futbolista firma contrato con la Real Sociedad

Tegucigalpa, Honduras

Vistiendo una camisa blanca manga larga y una corbata azul celeste se presentó este lunes el defensa Erick Bernárdez a las oficinas de la Real Sociedad para estampar su respectiva firma en el contrato que lo ligará al equipo durante un año, con opción a renovar.



"Me siento alegre por la oportunidad que me están bindando en un Club tan importante como Real Sociedad, voy a dar lo mejor de mí para hacer un buen trabajo esta temporada. Mis expectativas son pelear por un puesto, después llegar a la final, quiero ser campeón con Real Sociedad", expresó el espigado defensa que lució como "modelo de pasarela".

Bernádez tuvo un paso fugaz por el Victoria, sin embargo no logró consolidarse, luego ascendió a Primera División con Juticalpa; posteriormente fichó para Olancho en la Liga de Ascenso. Antes de integrarse a Real Sociedad estuvo a prueba con el CD Vida pero no fue del gusto del técnico Héctor Castellón.



"Estoy agradecido con la directiva y cuerpo técnico por confiar en mí, espero no defraudar haciendo un buen trabajo junto a los compañeros. A la afición le pido que confíe en el equipo y que lo apoyen. Esperamos darles muchas alegrías", reiteró.



Real Sociedad debuta en el torneo Clausura el 21 de enero a partir de las 4:00 PM ante Olimpia en la gramilla del estadio Nacional de Tegucigalpa.