Le sacan "tarjeta roja" a árbitro en Francia

París, Francia

Tarjeta roja para Tony Chapron: El árbitro del partido Nantes-París SG, que saltó a la fama en el planeta fútbol el domingo por haber intentado dar una patada a un jugador antes de expulsarlo, ha sido suspendido "hasta nueva orden", anunció este lunes la Dirección Técnica del Arbitraje (DTA) de la Federación Francesa.



La DTA anunció "la suspensión de Tony Chapron, inicialmente designado para el Angers-Troyes de la 21ª jornada de la Ligue 1 el miércoles 17 de enero, hasta nueva orden", en un comunicado, tras una reunión urgente este lunes.



Chapron además "ha sido convocado para comparecer próximamente en la comisión de disciplina de la Liga", añadió el comunicado.



En un contragolpe parisino, en los últimos segundos del partido, Chapron corría hacia la portería del Nantes cuando su carrera se cruzó con la del central brasileño Diego Carlos que le hizo caer de forma involuntaria.



El árbitro extendió entonces la pierna de forma voluntaria hacia el brasileño, que pasaba al lado para intentar hacerle caer también.



Tras un breve intercambio de palabras, el árbitro, policía de profesión, sacó una segunda tarjeta amarilla al defensa, lo que conllevaba su expulsión.



"Chapron, después de haber repasado las imágenes, constató que su caída fue provocada involuntariamente. En consecuencia informó a la DTA que ha reenviado un informe complementario a la comisión de disciplina de la Liga", indicó la DTA.



- Intransigente y experimentado -

El incidente eclipsó el resultado del partido (victoria por 1-0 del PSG) e incendió las redes sociales con el hashtag #ChapronRouge en un juego de palabras con Chaperon Rouge (Caperucita Roja).



"Me dijo que iba a revisar la acción y que si no había patada, le quitaría la tarjeta", declaró el domingo por la noche el presidente del Nantes Waldemar Kita, justo después de conversar con el equipo arbitral.



"Me ha dicho que se resbaló, pero yo sé que le dio una patada (a Diego Carlos). Sé que es muy difícil arbitrar, pero hay que cuestionarse las cosas a veces, porque si nosotros hacemos eso, nos sancionan diez partidos", señaló el centrocampista del Nantes Valentin Rongier.



La prensa mundial ofrece este lunes un espacio privilegiado al incidente. "La risa del mundo", señaló el diario deportivo italiano La Gazzetta dello sport.



"Para mí es agresión y roja ¡Mínimo tres partidos!", bromeó en Twitter el legendario arquero español Iker Casillas.



"No comprendo su reacción. Es un gesto lunático. Hay que revisar muy bien las imágenes y que se disculpe. Nunca había visto algo así", señaló a la AFP el antiguo árbitro francés Bruno Derrien.



Chapron, de 45 años, arbitra en el campeonato francés desde 14 años -unos 450 partidos de alto nivel-. Es uno de los colegiados de más prestigio del país y es conocido por su intransigencia y por dirigirse a los jugadores de manera muy directa.