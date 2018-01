Motagua busca fichar un delantero para el Clausura 2017-18

Tegucigalpa, Honduras

Las águilas del Motagua no quieren dar ventaja en este torneo y es por eso que andan en busca de un nuevo fichaje que venga a darle fuerza en el ataque al equipo de cara al torneo Clausura 2017-2018.



"Estamos trabajando en conjunto con la directiva, hasta el 31 de enero tenemos tiempo y vamos a ver si incorporamos a alguien, es difícil en un equipo que viene de pelear un tricampeonato y estar a 68 partidos al tope. Hay que ser cuidadoso y todos los que vengan tienen que pelear un puesto", indicó el técnico Diego Vázquez.



Y es que, luego de la partida de Eddie Hernández, el cuerpo técnico de los azules busca equilibrar esa zona con un atacante. "Puede ser en la parte de arriba y vamos a ver las opciones que tenemos. No vamos a incorporar solo por hacerlo, sino alguien que venga a aportar. La nacionalidad no tiene que ver. Hemos traído argentinos por más afinidad, los conocemos, pero no necesariamente".

VEA: Aquí estaría el futuro del portero de Motagua, Marlon Licona



Al ser consultado sobre el tema, el entrenador de los azules fue muy claro en que siempre se lleva observando jugadores y en este viaje por Argentina no fue la excepción. "Siempre estoy viendo, no solo en este viaje, en el anterior, siempre veo, los voy anotando y si no es ahora, serán en el futuro y tener gente que pueda venir a este fútbol".



Vázquez asegura que cada vez que quiere integrar un jugador a sus filas lo hace con buen análisis. "Uno para traer un jugador se informa con técnicos o pide recomendaciones, no es que lo traemos así nada más. Siempre es un proceso que se lleva a cabo y le venimos dando un seguimiento".



Además, dejó claro que le molesta cuando se critica los refuerzos. "No me gusta a veces cuando dicen que vienen de segunda. Vergara vino de segunda, Rougier, Portigliatti y todo los que trajimos vienen de segunda o tercera. Porque los de Nacional B y de primera se van para Europa. A veces de la gente escucho comentarios que nada que ver", finalizó.