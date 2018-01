El Arsenal, sin Alexis, cae tras remontada del Bournemouth (2-1)

Inglaterra, Reino Unido

El Arsenal, que dejó en casa al chileno Alexis Sánchez para que resuelva su posible traspaso rumbo a Mánchester, perdió ante el Bournemouth (2-1) luego de haberse adelantado en el marcador por medio del español Héctor Bellerín, este domingo en la 23ª fecha de la Premier League.



El lateral barcelonés puso por delante al conjunto de Londres (53), pero cuatro minutos fatídicos para el Arsenal supusieron el empate de Callum Wilson (74), y el tanto definitivo de Jordon Ibe (74).



Sánchez, de 29 años, no viajó a la ciudad del sur de Inglaterra junto a los 'Gunners'. El técnico Arsene Wenger reconoció que se quedó en casa para resolver su futuro. Las informaciones le sitúan en el Manchester United o en el Manchester City.



"Lo dejamos en casa debido a su situación", afirmó Wenger antes del partido a Sky Sports. "Yo todavía no sé lo que pasará", indicó el entrenador francés, que vio el partido desde la grada por sanción.



Pero Wenger cree que el futuro del 'Niño Maravilla' se resolverá pronto: "Sí, pero no leo mucho sobre esto porque no sé qué dirección tomará".



El delantero galo Alexandre Lacazette salió de inicio en lugar de Sánchez, pero se quedó sin ver puerta por noveno partido consecutivo.



"Medio dentro o fuera, nunca sabes sobre este tipo de situaciones durante el mercado de fichajes. Es la razón por la que decidí estar concentrado en el partido", añadió Wenger tras el duelo sobre el futuro del chileno.



Esta derrota complica las opciones de los 'Gunners' de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, con el cuarto puesto que ocupa el Liverpool a cinco puntos, aunque los 'Reds' aún no han disputado su partido ante el líder Mancheste City este domingo.



Los hombres de Arsene Wenger quedan también a cinco unidades del puesto de Europa League, que ocupa el Tottenham de Mauricio Pochettino.

- Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato inglés:



- Sábado:



Chelsea - Leicester 0 - 0



Watford - Southampton 2 - 2



Crystal Palace - Burnley 1 - 0



Huddersfield Town - West Ham 1 - 4



West Bromwich - Brighton and Hove Alb2 - 0



Newcastle - Swansea 1 - 1



Tottenham - Everton 4 - 0



- Domingo:



AFC Bournemouth - Arsenal 2 - 1



(16h00 GMT) Liverpool - Mánchester City



- Lunes:



(20h00 GMT) Mánchester United - Stoke



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Mánchester City 62 22 20 2 0 64 13 51



2. Mánchester United 47 22 14 5 3 45 16 29



3. Chelsea 47 23 14 5 4 41 16 25



4. Liverpool 44 22 12 8 2 50 25 25



5. Tottenham 44 23 13 5 5 46 21 25



6. Arsenal 39 23 11 6 6 41 30 11



7. Burnley 34 23 9 7 7 19 20 -1



8. Leicester 31 23 8 7 8 34 32 2



9. Everton 27 23 7 6 10 25 38 -13



10. Watford 26 23 7 5 11 33 42 -9



11. West Ham 25 23 6 7 10 29 41 -12



12. Crystal Palace 25 23 6 7 10 21 33 -12



13. AFC Bournemouth 24 23 6 6 11 24 35 -11



14. Huddersfield Town 24 23 6 6 11 19 39 -20



15. Newcastle 23 23 6 5 12 21 31 -10



16. Brighton and Hove Alb 23 23 5 8 10 17 29 -12



17. Southampton 21 23 4 9 10 23 34 -11



18. Stoke 20 22 5 5 12 23 47 -24



19. West Bromwich 19 23 3 10 10 18 30 -12



20. Swansea 17 23 4 5 14 14 35 -21





