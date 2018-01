Alex López viajó a Costa Rica para sumarse al Alajuelense   

Tegucigalpa, Honduras

Junto a su esposa e hija viajó Alex López a Costa Rica para sumarse a la Liga Deportiva Alajuelense. El exolimpista reconoció que vez más que el presidente de la Liga, influyó mucho en su decisión.



"Voy con metas y objetivos marcados para poder cumplirlos. El presidente fue uno de los que más influyó y siempre me habló, una persona muy correcta y muy justa entonces no podía decirles que no, voy muy contento".



López lo reconoce, los beneficios económicos que hay en Costa Rica son claves pues este tipo de cosas no existen en nuestro país, por ende se toman decisiones de este tipo con total normalidad.



"Hay cosas que muchas personas no saben, por ejemplo el futbolista acá en Honduras no cobra los 12 meses, no tiene aguinaldo ni vacaciones y mucha gente no lo sabe, al final venimos cobrando como 8 o 9 meses, mirá los equipos pequeños que no llegan a seminifales ni a repechaje sólo cobran tres meses y en ocasiones menos, uno se pone a pensar en esas cosas y se ven las diferencias".



Junto a eso, la infraestructura del conjunto Manudo es otra cosa que motiva pues lo investigó antes de estampar su firma.



"Pude hablar con el profe Restrepo, con Roger y Garrido y me dijeron que la infraestructura de este equipo es muy buena y va muy adelante que nosotros, hay que aprovechar e ir a disfrutar que es lo más importante".



Antes de abordar el viaje, López dice que él va listo para jugar y de inmediato se sumará a los entrenos.



"Esperamos que rápido pueda llegar el pase para poder jugar y así estar a la disposición del equipo. Yo voy a estar a disposición cuando me digan, mañana ya comienzo a entrenar".

