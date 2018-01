Valverde confía en que Yerry Mina se "amolde bien" al grupo  

Barcelona, España

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró satisfecho este sábado con la llegada del colombiano Yerry Mina, del que cree que se amoldará bien al grupo y puede ser clave en el juego aéreo.



"Es un jugador que está en la agenda del club desde hace tiempo, tiene muy buen carácter para el grupo. Esperamos que se competitivo cuanto antes", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al partido de liga contra la Real Sociedad el domingo.



"Esperamos que se amolde al equipo, a una Liga diferente y estamos aquí para ayudarle", añadió el técnico azulgrana, que no dudó a la hora de enumerar las cualidades del colombiano, presentado este sábado como nuevo jugador azulgrana.



"Es un jugador que tiene desparpajo, que se atreve con el juego ofensivo, que tiene presencia, que en el juego aéreo es espectacular y ahí nos puede ayudar mucho", explicó Valverde.



Valverde, en cambio, no se atrevió a poner una fecha al debut del joven central con su nuevo equipo.



"¿Cuando puede debutar?. No lo sé. Tenemos que ver cómo se encuentra, tiene que empezar a entrenar con el equipo. Tenemos un estilo de juego en el que tiene que meterse y sabemos que no es sencillo", añadió Valverde, que no dudó en advertir de la dificultad del partido contra la Real Sociedad el domingo.



"La Real empezó muy bien. Ahora no tiene tan buenos resultados pero todos conocemos su potencial. Tiene calidad, capacidad para hacer juego combinativo y ejerce una presión alta que es especialmente intensa cuando juega contra el Barça", advirtió Valverde.



Una victoria el domingo en Anoeta permitiría al Barça cerrar invicto la primera vuelta liguera.



"Es un reto terminar esa primera vuelta con buen sabor de boca", dijo Valverde.



"Hasta ahora estamos contentos por cómo van las cosas, estamos a punto de pasar el ecuador de la temporada, no quiere decir nada de cara al futuro porque al final todo está por decidir", dijo Valverde, cuyo equipo lidera cómodamente la Liga española.



"No está mal ser campeones en la primera vuelta, pero lo que me interesa es ser campeones al final", concluyó.

