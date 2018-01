Marlon Licona podría jugar con el Honduras de El Progreso

Tegucigalpa, Honduras

El portero Marlon Licona podría jugar en el Honduras de El Progreso tras oficializarse su salida del Motagua, según se conoció este viernes en el entreno vespertido del subcaméón nacional.



"Tranquilo y tomando esto de la mejor manera, de igual forma muy agradecido con la institución que me ha brindado la oportunidad, ahora a buscar minutos que eso es lo que necesito. Yo estoy acá porque tengo contrato con el equipo y quiero saber dónde jugaré".



Licona reconoció que está dolido por dejar el club, mientras se preparaba para entrenar mientras es traspasado.



"Hablamos con el cuerpo técnico y me lo notificaron, duele sin duda alguna salir de una institución donde crecí pero necesito jugar bien y creo que me va a venirnos bien".