Por no haber jugado con la Selección de Honduras, Patón Mejía dice que no lo ficharon en la segunda división de España

Tegucigalpa, Honduras

El contención German Mejía, tuvo que arreglar su situación contractual con Olimpia, luego que no se diera la oportunidad de arreglar en el extranjero.



"No se concretó una que había, pero aquí estamos gracias a Dios. Ya hable anteayer y ayer nos reunimos y gracias a Dios ya arreglamos", explicó.



La mala noticia para el jugador es que, según el jugadir, el no jugar haber jugado con la Selección de Honduras le pasó factura. "Estuve hablando para ver si se concretaba una, pero no cumplía los requisitos, ya que no he jugado en la selección mayor", explicó.



Y es que el contención tenía en sus manos una oferta de la segunda división de España. "Fue un equipo de la segunda división de España, pero no se concretó nada, ya que no estuve en la Selección".



Ante esta negativa en la posibilidad de salir al extranjero, el volante no se aflige y esperará el momento perfecto para irse. "Dios tiene un propósito para nuestros vidas en el momento de él y no en el mío. Ilusiona salir al extranjero, pero esto es un proceso y ahora que viene el de la Selección, espero estar".