Alex López llegó a un acuerdo con Alajuelense de Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras

El mediocampista hondureño Alex López jugará con el Alajuela de Costa Rica, confirmó esta noche en Tegucigalpa el propio jugador, tras que su representante llegara a un acuerdo con la dirigencia Manuda. Así, López será el tercer hondureño en La Liga esta temporada junto a Roger Rojas y Luis Garrido.



"Es lo que Dios nos pone en el camino y tengo que tomarlo de la mejor manera. En Alajuela solo están esperando mi respuesta y estoy contento con la oferta que me han hecho", dijo el jugador quien reveló que Roger Rojas lo convenció de firmar por el equipo rojinero.



"Me motivo la importancia que le toman a uno y como valoran al jugador. Se van a comunicar conmigo para definir los detalles y ver en qué fecha me intengro".



Preliminarmente, la Liga oficializaría el fichaje de López este viernes y el jugador podría estar viajando la próxima semana a Alajuela para integrarse al equipo tico, que lleva dos triunfos (Grecia y Limón) en el inicio de la temporada en Costa Rica.



López, quien jugó en Olimpia la última temporada, describió estar contento de llegar a un club con la estructura del Alajuelense. "Mi objetivo es el que quiere todo Alajuelense, quedar campeón".



Alexander Agustín López, de 25 años, es un creativo, juega en el medio del campo y tiene una fuerte pegada al arco como un pase milimétrico para habilitar a los delanteros. De completo entendimiento con Roger Rojas desde que jugaban en las fuerzas básicas del Olimpia, quizá es el "10" que los hinchas de la Liga están reclamando desde hacía varios años.



López tendrá su tercera participación en el exterior, tras Houston Dynamo de la MLS de 2013 a 2015 y Al-Khaleej de Arabia Saudita en 2016. Además ha hecho todos los procesos de selección con Honduras desde la sub 17 hasta la Mayor.