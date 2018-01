Roger Rojas tras estrenarse con gol en Alajuela: Fue un Debut soñado

Redacción

San José, Costa Rica

El nombre de Roger Rojas ya suena por todo Costa Rica. El Ro-Ro se entregó en cuerpo y alma en su primer partido con la Liga Alajuelense y las peleó todas hasta que le quedó una oportunidad que no podía desperdiciar.

Al 77 llegó un pase sublime de Pablo Gabas y el Rojitas besó las redes. El delantero se encontró con el gol en su primer juego oficial en la Catedral, la casa de los Manudos. “Fue un debut soñado, gracias a Dios y a la Virgen de Suyapa, porque soy muy católico; le pedía a Dios hacer un buen partido y que me quedara una... una... una para anotar y me quedó. Estoy contento porque mis compañeros me han recibido de una manera increíble, eso le comentaba a Luis Garrido (el otro ex-Olimpia que debutó)”, dijo RR luego de ganarle a Limón FC con un gol suyo.

Puro rojinegro...

El atacante fue ovacionado por el público que llenó el Estadio Morera Soto.

“Es algo que voy a recordar para toda la vida, me siento feliz por mi primer gol y contento de estar en la Liga Alajuelense. Me pasa algo muy bonito al estar acá, a pesar de que fue mi primer partido oficial. Primero Dios que vengan muchos goles más y pueda defender el escudo de este equipo con honor. Aquí vine a honrar a Dios y a mi país Honduras”.

Rojas celebra su primer gol con la camisa de Alajuela. Foto: La Nación para El Heraldo.



Y siguió diciendo: “Se viene un encuentro bravo contra Herediano y tenemos que mantener la misma línea. Uno como delantero se gana los aplausos con trabajo y espero que no perdamos el piso y seguir jugando con mucha humildad. Le agradezco a la afición por los aplausos”.

Roger explotó al momento de celebrar su gol, lo hizo como los grandes delanteros del mundo, con la misma euforia de un Messi o como lo hace el propio Cristiano.

“Sí, le estaba diciendo a mi compañero Kenneth Cerdas que siempre había visto que los goleadores celebraban así, lanzándose de rodillas, y yo nunca lo había hecho... pero Dios me dio la oportunidad en una cancha linda y espectacular. Aquí la afición se siente muy cerca porque las graderías están pegadas al campo”. Con la miel en los labios, Roger Rojas ve de reojo el días 27 de enero, una fecha histórica porque se disputará el superclásico costarricense en el Nacional entre el Saprissa de Jerry Bengtson y la LDA de Ro-Ro y Luis Garrido.