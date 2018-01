Oferta de 500.00 dólares al mes ofende e irrespeta al histórico Williams Reyes...

Redacción

San Salvador, El Salvador

Williams Reyes tiene 41 años, pero se resiste al retiro en el fútbol salvadoreño; a siete goles de la histórica marca de Juan Carlos el Pin Plata (máximo artillero del área con 301 gritos), el de La Ceiba todavía tiene cuerda para un rato más...

“Si se puede superar el récord de Juan Carlos, pues sería estupendo... si Dios lo permite y me presta salud, espero lograrlo”, le dijo Williams Reyes al diario salvadoreño El Gráfico. “Hace 18 años que llegué acá y no imaginé meter 294 goles”, sumó.

A pesar de su dilatada trayectoria (inició en Dragón hacia el año 2000 y su último club fue Chalatenango), el nacionalizado salvadoreño busca club porque las ofertas a esta altura de su carrera no abundan. FAS le ofrece 500 dólares al mes; “es como que me dicen directamente que no me quieren. Veremos qué sale esta semana”, dijo el eterno goleador.