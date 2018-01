Marathón ya le cerró la puerta a José Calderón, un portero que rescató el ascenso en Panamá

Redacción

San Pedro Sula, Honduras

El portero panameño José Calderón clasificó al mundial con su equipo nacional y no se bajó de la nube. Marathón recató hace un año al jugador canaelero que tras de salir de Platense, se fue a jugar a la segunda división de su país, tras que ningún equipo de la primera le diera la oportunidad.

Sin embargo, ahora que es mundialista, el portero le está exigiendo a Marathón que el bono que la FIFA da por clasificar al mundial, se le entregue a él, lo que ha causado la molestia de la diretiva del equipo sampedrano que decidió cerrarle la puerta para este torneo.

En Marathón ya dan por cerrado el tema José Calderón y Rolando Peña, director de relaciones institucionales del Monstruo Verde, afirma que la postura del conjunto sampedrano es irreversible y le apuntan al Torneo Clausura, salvo alguna sorpresa, con la misma base de guardametas del campeonato pasado.



“Junto al presidente del club nos comunicamos con José para hacerle un ofrecimiento en relación a la continuidad para este torneo, porque efectivamente su contrato habla de que al finalizar el Apertura se debe negociar un nuevo salario y si no se llega a un acuerdo el contrato queda sin vigencia”, explicó; “él (el panameño Calderón) tiene libertad de buscar a quien lo contrate”, dijo Peña, dejando claro que lo solicitado por el cancerbero no es consecuente con la planilla que maneja el club.



El agente opina

José Calderón estaba pidiendo el 50 por ciento del premio que recibirá Marathón por parte de la FIFA por haber prestado al arquero durante la eliminatoria de Concacaf; el Canalero se convirtió en mundialista con Panamá y Guillermo Acosta, su representante, garantizó que JC no ha cerrado la puerta al Marathón y es la junta directiva del club verdolaga la que hizo tal situación.



“José Calderón está agradecido con la afición y junta directiva de Marathón, en ningún momento está cerrando la negociación”. Por lo pronto, el club no cuenta con el golero canalero.